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Nvidia вошла в тройку крупнейших компаний по уровню капитализации

Nvidia вошла в тройку крупнейших компаний по уровню капитализации - 04.03.2024, ПРАЙМ

Nvidia вошла в тройку крупнейших компаний по уровню капитализации

Американский разработчик видеокарт Nvidia обогнал по уровню капитализации нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, поднявшись на третье место,... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T17:34+0300

2024-03-04T17:34+0300

2024-03-04T17:34+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia обогнал по уровню капитализации нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, поднявшись на третье место, свидетельствуют данные торгов. До открытия основных торгов в США в понедельник капитализация Nvidia составляла 2,025 триллиона долларов, тогда как показатель Aramco составляет около 2,012 триллиона долларов. На первой строчке по капитализации в мире остается американская компания Microsoft (3,087 триллиона), на второй - Apple (2,774 триллиона). В феврале капитализация Nvidia превысила 2 триллиона долларов после публикации сильной финансовой отчетности. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.

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сша, nvidia, saudi aramco, новости