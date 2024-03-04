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Nvidia вошла в тройку крупнейших компаний по уровню капитализации
Nvidia вошла в тройку крупнейших компаний по уровню капитализации - 04.03.2024, ПРАЙМ
Nvidia вошла в тройку крупнейших компаний по уровню капитализации
Американский разработчик видеокарт Nvidia обогнал по уровню капитализации нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, поднявшись на третье место,... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:34+0300
2024-03-04T17:34+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia обогнал по уровню капитализации нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, поднявшись на третье место, свидетельствуют данные торгов. До открытия основных торгов в США в понедельник капитализация Nvidia составляла 2,025 триллиона долларов, тогда как показатель Aramco составляет около 2,012 триллиона долларов. На первой строчке по капитализации в мире остается американская компания Microsoft (3,087 триллиона), на второй - Apple (2,774 триллиона). В феврале капитализация Nvidia превысила 2 триллиона долларов после публикации сильной финансовой отчетности. Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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сша, nvidia, saudi aramco, новости
США, Nvidia, Saudi Aramco, Новости
Nvidia вошла в тройку крупнейших компаний по уровню капитализации
Nvidia обогнала Saudi Aramco по уровню капитализации, став третьей в мире по показателю
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Американский разработчик видеокарт Nvidia обогнал по уровню капитализации нефтегазовую госкомпанию Саудовской Аравии Saudi Aramco, поднявшись на третье место, свидетельствуют данные торгов.
До открытия основных торгов в США в понедельник капитализация Nvidia составляла 2,025 триллиона долларов, тогда как показатель Aramco составляет около 2,012 триллиона долларов.
На первой строчке по капитализации в мире остается американская компания Microsoft (3,087 триллиона), на второй - Apple (2,774 триллиона).
В феврале капитализация Nvidia превысила 2 триллиона долларов после публикации сильной финансовой отчетности.
Индекс S&P 500 достиг рекордного внутридневного уровня на отчетности Nvidia
Производитель графических процессоров Nvidia был основан в 1999 году. Компания также занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе, штат Калифорния.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.