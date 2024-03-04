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В США нашли "черный ход" для военных поставок в Россию - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В США нашли "черный ход" для военных поставок в Россию
В США нашли "черный ход" для военных поставок в Россию - 04.03.2024, ПРАЙМ
В США нашли "черный ход" для военных поставок в Россию
Санкции не мешают Центральной Азии стать "черным ходом" для поставок товаров военного назначения в Россию из Китая. Причины – тысячи километров открытых границ, | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:07+0300
2024-03-04T13:16+0300
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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Санкции не мешают Центральной Азии стать "черным ходом" для поставок товаров военного назначения в Россию из Китая. Причины – тысячи километров открытых границ, непрозрачная торговля и посредники, ставящие во главу угла свои интересы, пишет The Wall Street Journal.Нередко товары, поступающие из Китая, произведены крупными американскими компаниями, утверждающими, что поставки идут без их разрешения. Речь идет о самом широком ассортименте того, что делает Запад – от микроэлектроники до автомобильных запчастей и предметов роскоши. "Их могут использовать как на поле боя, так и для личного потребления", — говорит аналитик по России компании C4ADS Натали Симпсон.В настоящее время есть список так называемых товаров двойного назначения, включающий 50 позиций. В последний раз он был расширен в феврале. В него входят компьютерные чипы, маршрутизаторы и шарикоподшипники, используемые в том числе в производстве танков. По данным китайской таможни, такие поставки в Казахстан и Кыргызстан выросли до 1,3 миллиарда долларов в 2023 году, что на 64% больше, чем в 2022 году. Согласно документации C4ADS, многие из этих товаров затем уходят в Россию.Значение центральноазиатского канала растет на фоне ужесточения контроля за экспортом чипов регулирующими органами США и Евросоюза. В 2022 году экспорт микросхем из США и ЕС на миллионы долларов попадал в Россию через Казахстан, Кыргызстан и Армению. Уже в 2023 году поставки чипов из США и ЕС в эти страны снизились более чем на четверть.Чиновники из стран Запада настаивают, чтобы страны Центральной Азии и Китай перекрыли "серые" каналы поставки в Россию. Но есть и другие каналы поставки товаров двойного назначения – через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. В целом российский импорт товаров двойного назначения за первые 10 месяцев 2023 года был лишь на 10% ниже досанкционных уровней, заключает издание.
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сша, санкции против рф, обход санкций
США, санкции против РФ, обход санкций
13:07 04.03.2024 (обновлено: 13:16 04.03.2024)
 
В США нашли "черный ход" для военных поставок в Россию

WSJ: Китай поставляет в Россию военные товары через "черный ход" в Средней Азии

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. Санкции не мешают Центральной Азии стать "черным ходом" для поставок товаров военного назначения в Россию из Китая. Причины – тысячи километров открытых границ, непрозрачная торговля и посредники, ставящие во главу угла свои интересы, пишет The Wall Street Journal.
Нередко товары, поступающие из Китая, произведены крупными американскими компаниями, утверждающими, что поставки идут без их разрешения. Речь идет о самом широком ассортименте того, что делает Запад – от микроэлектроники до автомобильных запчастей и предметов роскоши. "Их могут использовать как на поле боя, так и для личного потребления", — говорит аналитик по России компании C4ADS Натали Симпсон.
%Беспилотник УЗГА Форпост - ПРАЙМ, 1920, 03.03.2024
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В настоящее время есть список так называемых товаров двойного назначения, включающий 50 позиций. В последний раз он был расширен в феврале. В него входят компьютерные чипы, маршрутизаторы и шарикоподшипники, используемые в том числе в производстве танков. По данным китайской таможни, такие поставки в Казахстан и Кыргызстан выросли до 1,3 миллиарда долларов в 2023 году, что на 64% больше, чем в 2022 году. Согласно документации C4ADS, многие из этих товаров затем уходят в Россию.
Значение центральноазиатского канала растет на фоне ужесточения контроля за экспортом чипов регулирующими органами США и Евросоюза. В 2022 году экспорт микросхем из США и ЕС на миллионы долларов попадал в Россию через Казахстан, Кыргызстан и Армению. Уже в 2023 году поставки чипов из США и ЕС в эти страны снизились более чем на четверть.
Чиновники из стран Запада настаивают, чтобы страны Центральной Азии и Китай перекрыли "серые" каналы поставки в Россию. Но есть и другие каналы поставки товаров двойного назначения – через Объединенные Арабские Эмираты и Турцию. В целом российский импорт товаров двойного назначения за первые 10 месяцев 2023 года был лишь на 10% ниже досанкционных уровней, заключает издание.
 
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