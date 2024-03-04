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ЛДПР подготовила законопроект о пенсии в два прожиточных минимума

ЛДПР подготовила законопроект о пенсии в два прожиточных минимума - 04.03.2024, ПРАЙМ

ЛДПР подготовила законопроект о пенсии в два прожиточных минимума

Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе во главе с ее лидером Леонидом Слуцким направили кабмину законопроект о введении доплаты к пенсии при 30-летнем... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T09:37+0300

2024-03-04T09:37+0300

2024-03-04T09:38+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Депутаты фракции ЛДПР в Государственной Думе во главе с ее лидером Леонидом Слуцким направили кабмину законопроект о введении доплаты к пенсии при 30-летнем стаже с целью увеличить сумму выплат до двух прожиточных минимумов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту."Законопроект направляется в правительство в понедельник, а в Госдуму будет внесен в течение двух месяцев", - отметили в пресс-службе ЛДПР."Люди серебряного возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости. Важно обеспечить им эту возможность. Гарантия повышенной пенсии в размере двойной величины прожиточного минимума сделает их жизнь более комфортной, качественной. Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить: хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать", - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Отмечается, что в соответствии с законопроектом, социальная доплата к страховой пенсии будет установлена для пенсионеров, имеющих не менее 30 лет страхового стажа, в таком размере, чтобы общая сумма их материального обеспечения (включая эту доплату) составляла двойную величину прожиточного минимума для пенсионеров, установленного по всей России.

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