https://1prime.ru/20240304/peskov-845853931.html

В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком

В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком - 04.03.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком

В бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России, об этом свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T12:32+0300

2024-03-04T12:32+0300

2024-03-04T12:37+0300

спецоперация на украине

дмитрий песков

кремль

олаф шольц

бундесвер

taurus

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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. В бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России, об этом свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не нуждается в юридических трактовках, здесь все очевидно", - отметил Песков в разговоре с российскими журналистами. Запад напрямую вовлечен в конфликт вокруг Украины, подчеркнул представитель Кремля. Он также напомнил, что в российский МИД для разъяснений был вызван посол Германии, и это часть дипломатической реакции Москвы. Кроме того, в Кремле рассчитывают узнать подробности анонсированной канцлером ФРГ Олафом Шольцем проверки. Неясно, насколько бундесвер управляем Шольцем, однако в любом случае такие рассуждения о российской территории - плохой знак, считает Песков. Первого марта главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры бундесвера обсуждали, сможет ли Киев – теоретически или практически – ударить дальнобойными ракетами Taurus по Крымскому мосту.Несколько ведущих немецких СМИ проанализировали запись и квалифицировали ее как подлинную. По данным Welt, сами немецкие военные считают запись "аутентичной". Минобороны Германии сообщало о проверке информации, а Олаф Шольц пообещал расследовать дело быстро.

https://1prime.ru/20240303/845833750.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, кремль, олаф шольц, бундесвер, taurus