Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240304/peskov-845853931.html
В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком
В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком
В бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России, об этом свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:32+0300
2024-03-04T12:37+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
кремль
олаф шольц
бундесвер
taurus
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/71/842507174_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_0b66169f185e8699f16eaa3aee367c0f.jpg
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. В бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России, об этом свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не нуждается в юридических трактовках, здесь все очевидно", - отметил Песков в разговоре с российскими журналистами. Запад напрямую вовлечен в конфликт вокруг Украины, подчеркнул представитель Кремля. Он также напомнил, что в российский МИД для разъяснений был вызван посол Германии, и это часть дипломатической реакции Москвы. Кроме того, в Кремле рассчитывают узнать подробности анонсированной канцлером ФРГ Олафом Шольцем проверки. Неясно, насколько бундесвер управляем Шольцем, однако в любом случае такие рассуждения о российской территории - плохой знак, считает Песков. Первого марта главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры бундесвера обсуждали, сможет ли Киев – теоретически или практически – ударить дальнобойными ракетами Taurus по Крымскому мосту.Несколько ведущих немецких СМИ проанализировали запись и квалифицировали ее как подлинную. По данным Welt, сами немецкие военные считают запись "аутентичной". Минобороны Германии сообщало о проверке информации, а Олаф Шольц пообещал расследовать дело быстро.
https://1prime.ru/20240303/845833750.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84250/71/842507174_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_d77231dc527e82aade663d3a885be5fa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, кремль, олаф шольц, бундесвер, taurus
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Кремль, Олаф Шольц, Бундесвер, TAURUS
12:32 04.03.2024 (обновлено: 12:37 04.03.2024)
 
В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком

Песков: разговор военных в ФРГ о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. В бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России, об этом свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не нуждается в юридических трактовках, здесь все очевидно", - отметил Песков в разговоре с российскими журналистами. Запад напрямую вовлечен в конфликт вокруг Украины, подчеркнул представитель Кремля.
Он также напомнил, что в российский МИД для разъяснений был вызван посол Германии, и это часть дипломатической реакции Москвы. Кроме того, в Кремле рассчитывают узнать подробности анонсированной канцлером ФРГ Олафом Шольцем проверки. Неясно, насколько бундесвер управляем Шольцем, однако в любом случае такие рассуждения о российской территории - плохой знак, считает Песков.
Флаг Германии, Берлин
Немецкий офицер оценил влияние слитой записи переговоров
Вчера, 17:02
Первого марта главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры бундесвера обсуждали, сможет ли Киев – теоретически или практически – ударить дальнобойными ракетами Taurus по Крымскому мосту.
Несколько ведущих немецких СМИ проанализировали запись и квалифицировали ее как подлинную. По данным Welt, сами немецкие военные считают запись "аутентичной". Минобороны Германии сообщало о проверке информации, а Олаф Шольц пообещал расследовать дело быстро.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий ПесковКремльОлаф ШольцБундесверTAURUS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала