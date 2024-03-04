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В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком
В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком
В бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России, об этом свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:32+0300
2024-03-04T12:32+0300
2024-03-04T12:37+0300
спецоперация на украине
дмитрий песков
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олаф шольц
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МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. В бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России, об этом свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Это не нуждается в юридических трактовках, здесь все очевидно", - отметил Песков в разговоре с российскими журналистами. Запад напрямую вовлечен в конфликт вокруг Украины, подчеркнул представитель Кремля. Он также напомнил, что в российский МИД для разъяснений был вызван посол Германии, и это часть дипломатической реакции Москвы. Кроме того, в Кремле рассчитывают узнать подробности анонсированной канцлером ФРГ Олафом Шольцем проверки. Неясно, насколько бундесвер управляем Шольцем, однако в любом случае такие рассуждения о российской территории - плохой знак, считает Песков. Первого марта главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры бундесвера обсуждали, сможет ли Киев – теоретически или практически – ударить дальнобойными ракетами Taurus по Крымскому мосту.Несколько ведущих немецких СМИ проанализировали запись и квалифицировали ее как подлинную. По данным Welt, сами немецкие военные считают запись "аутентичной". Минобороны Германии сообщало о проверке информации, а Олаф Шольц пообещал расследовать дело быстро.
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дмитрий песков, кремль, олаф шольц, бундесвер, taurus
Спецоперация на Украине, Дмитрий Песков, Кремль, Олаф Шольц, Бундесвер, TAURUS
В Кремле назвали разговор немецких офицеров об атаке на Крым плохим знаком
Песков: разговор военных в ФРГ о Крыме говорит о вовлеченности Запада в конфликт
МОСКВА, 4 мар – ПРАЙМ. В бундесвере предметно и конкретно обсуждают планы ударов по территории России, об этом свидетельствует перехваченный разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Такое мнение озвучил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это не нуждается в юридических трактовках, здесь все очевидно", - отметил Песков в разговоре с российскими журналистами. Запад напрямую вовлечен в конфликт вокруг Украины, подчеркнул представитель Кремля.
Он также напомнил, что в российский МИД для разъяснений был вызван посол Германии, и это часть дипломатической реакции Москвы. Кроме того, в Кремле рассчитывают узнать подробности анонсированной канцлером ФРГ Олафом Шольцем проверки. Неясно, насколько бундесвер управляем Шольцем, однако в любом случае такие рассуждения о российской территории - плохой знак, считает Песков.
Немецкий офицер оценил влияние слитой записи переговоров
Первого марта главный редактор "России сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой офицеры бундесвера обсуждали, сможет ли Киев – теоретически или практически – ударить дальнобойными ракетами Taurus по Крымскому мосту.
Несколько ведущих немецких СМИ проанализировали запись и квалифицировали ее как подлинную. По данным Welt, сами немецкие военные считают запись "аутентичной". Минобороны Германии сообщало о проверке информации, а Олаф Шольц пообещал расследовать дело быстро.