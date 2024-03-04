https://1prime.ru/20240304/poland-845890658.html

В ГД оценили план Польши ввести эмбарго на российскую сельхозпродукцию

В ГД оценили план Польши ввести эмбарго на российскую сельхозпродукцию - 04.03.2024, ПРАЙМ

В ГД оценили план Польши ввести эмбарго на российскую сельхозпродукцию

Своим заявлением об эмбарго на российскую сельхозпродукцию премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором сидит Европа. Такое мнение в своем... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T17:24+0300

2024-03-04T17:24+0300

2024-03-04T17:27+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Своим заявлением об эмбарго на российскую сельхозпродукцию премьер-министр Польши Дональд Туск рубит сук, на котором сидит Европа. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Государственной Думы от фракции ЛДПР Сергей Каргинов."Спасибо, Туск! Помогаешь нам переориентировать экспорт на Дальний и Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку. Мы не против, блокируйте, вы-то там с голодухи и высоких цен не помрёте? Нравится пилить тот, Туск, сук, на котором сидите?", - отметил парламентарий.По его словам, европейские политики намеренно "убивают" свою экономику и обрекают своих граждан на голод. Подобные действия вызывают большое количество вопросов, на которые нет ответов, отметил депутат.Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о предстоящем обращении парламента страны к Еврокомиссии с просьбой ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России и Белоруссии.План по вводу полного запрета импорта продовольствия из России и Белоруссии — это ответ правительства Польши на требования протестующих фермеров, которые выступают против так называемого "неконтролируемого ввоза" сельскохозяйственных товаров с Украины.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, что именно Запад несет ответственность за разрушение мировой продовольственной безопасности, несмотря на обвинения со стороны Вашингтона о мнимой ответственности России в этом вопросе.

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польша, россия, сельхозпродукция, новости