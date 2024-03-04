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В Польше задумались, как избавиться от НАТО - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В Польше задумались, как избавиться от НАТО
В Польше задумались, как избавиться от НАТО - 04.03.2024, ПРАЙМ
В Польше задумались, как избавиться от НАТО
НАТО является источником проблем в сфере безопасности, а не средством их решения, пишет обозреватель издания Myśl Polska Матеуш Пискорский. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T12:14+0300
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. НАТО является источником проблем в сфере безопасности, а не средством их решения, пишет обозреватель издания Myśl Polska Матеуш Пискорский.По его словам, альянс стремится разжигать пожар конфликтов, в том числе в непосредственной близости от Польши, объясняя свои действия "российской угрозой", но это чревато проблемами и требует издержек — согласно заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, ставившего условием "платить за безопасность". Таким образом, Штаты можно уподобить пожарному, который специально занимается поджогами, чтобы оправдать свою значимость, отмечает автор.Пискорский указывает, что способов ликвидации этого пожарного-поджигателя может быть несколько.Первый способ - политические перемены в державе, являющейся ядром всего альянса, то есть в США — хотя в случае победы Трампа реальные действия его администрации могут быть довольно далеки от политической программы трампизма.Вторым способом он называет переход региональной части НАТО под контроль европейских, континентальных структур. "Однако эмансипация Европы может оказаться очень непростой и потому довольно отдаленной во времени задачей, а этого времени осталось явно мало", — отмечает автор.Третий способ, по его словам, самый простой, хотя на первый взгляд наименее реалистичный и наиболее радикальный — "попрощаться с упомянутым пироманом, покинув для этого ряды НАТО"."Оставаясь вне НАТО, мы будем чувствовать себя в большей безопасности, хотя бы по той простой причине, что устраним единственную потенциальную причину противостояния с врагами этой НАТО — государствами, не без оснований ощущающих со стороны Альянса постоянную и нарастающую угрозу, которую генерирует одно только присутствие военной инфраструктуры агрессивного блока под командованием англосаксов. В отличие от некоторых стран нашего региона, никаких реальных споров с ядерной восточной державой у нас нет", — заключил Пискорский.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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польша, нато, европа
ПОЛЬША, НАТО, ЕВРОПА
12:14 04.03.2024 (обновлено: 12:25 04.03.2024)
 
В Польше задумались, как избавиться от НАТО

Myśl Polska: НАТО является источником проблем в сфере безопасности

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. НАТО является источником проблем в сфере безопасности, а не средством их решения, пишет обозреватель издания Myśl Polska Матеуш Пискорский.
По его словам, альянс стремится разжигать пожар конфликтов, в том числе в непосредственной близости от Польши, объясняя свои действия "российской угрозой", но это чревато проблемами и требует издержек — согласно заявлениям экс-президента США Дональда Трампа, ставившего условием "платить за безопасность". Таким образом, Штаты можно уподобить пожарному, который специально занимается поджогами, чтобы оправдать свою значимость, отмечает автор.
Пискорский указывает, что способов ликвидации этого пожарного-поджигателя может быть несколько.
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Первый способ - политические перемены в державе, являющейся ядром всего альянса, то есть в США — хотя в случае победы Трампа реальные действия его администрации могут быть довольно далеки от политической программы трампизма.
Вторым способом он называет переход региональной части НАТО под контроль европейских, континентальных структур. "Однако эмансипация Европы может оказаться очень непростой и потому довольно отдаленной во времени задачей, а этого времени осталось явно мало", — отмечает автор.
Третий способ, по его словам, самый простой, хотя на первый взгляд наименее реалистичный и наиболее радикальный — "попрощаться с упомянутым пироманом, покинув для этого ряды НАТО".
"Оставаясь вне НАТО, мы будем чувствовать себя в большей безопасности, хотя бы по той простой причине, что устраним единственную потенциальную причину противостояния с врагами этой НАТО — государствами, не без оснований ощущающих со стороны Альянса постоянную и нарастающую угрозу, которую генерирует одно только присутствие военной инфраструктуры агрессивного блока под командованием англосаксов. В отличие от некоторых стран нашего региона, никаких реальных споров с ядерной восточной державой у нас нет", — заключил Пискорский.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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