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Во Флориде стартовал Crew Dragon с экипажем для МКС - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Во Флориде стартовал Crew Dragon с экипажем для МКС
Во Флориде стартовал Crew Dragon с экипажем для МКС - 04.03.2024, ПРАЙМ
Во Флориде стартовал Crew Dragon с экипажем для МКС
Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого экипаж Crew 8, направляющийся на Международную космическую... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T07:14+0300
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ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ. Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого экипаж Crew 8, направляющийся на Международную космическую станцию (МКС).Ракета стартовала в 22.53 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (6.53 мск 4 марта). Этот запуск должен был состояться еще в феврале, однако несколько раз откладывался, последняя попытка была отменена накануне вследствие неблагоприятных погодных условий. На МКС направляются астронавты США Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин. По плану, экипаж будет оставаться на орбите около шести месяцев. Полет российского космонавта на борту американского корабля осуществляется в рамках соглашения между США и Россией о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предусматривает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт. Первым таким рейсом стал полет корабля "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио, миссия отправилась к МКС в сентябре 2022 года. Спустя две недели Анна Кикина стартовала к МКС на борту корабля Crew Dragon. В марте прошлого года на Crew Dragon в рамках мисси Crew-6 на станцию прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.
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космос, мкс, роскосмос, наса
космос, МКС, Роскосмос, НАСА
07:14 04.03.2024 (обновлено: 07:15 04.03.2024)
 
Во Флориде стартовал Crew Dragon с экипажем для МКС

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon с экипажем для МКС

© NASA | Перейти в медиабанкПервый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
© NASA
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ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ. Во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, на борту которого экипаж Crew 8, направляющийся на Международную космическую станцию (МКС).
Ракета стартовала в 22.53 по времени Восточного побережья Соединенных Штатов (6.53 мск 4 марта).
Этот запуск должен был состояться еще в феврале, однако несколько раз откладывался, последняя попытка была отменена накануне вследствие неблагоприятных погодных условий.
Старт американского корабля Crew Dragon к МКС
Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС
12 марта 2023, 05:18
На МКС направляются астронавты США Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанетт Эппс, а также российский космонавт Александр Гребенкин. По плану, экипаж будет оставаться на орбите около шести месяцев.
Полет российского космонавта на борту американского корабля осуществляется в рамках соглашения между США и Россией о перекрестных полетах на МКС. Соглашение, заключенное "Роскосмосом" и НАСА, предусматривает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт.
Первым таким рейсом стал полет корабля "Союз МС-22" с Фрэнком Рубио, миссия отправилась к МКС в сентябре 2022 года. Спустя две недели Анна Кикина стартовала к МКС на борту корабля Crew Dragon. В марте прошлого года на Crew Dragon в рамках мисси Crew-6 на станцию прибыл Андрей Федяев, которого сменил Константин Борисов. Ранее в "Роскосмосе" заявили, что программа перекрестных полетов с НАСА на МКС продлена до 2025 года включительно.
 
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