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"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции, дивиденды возможны... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:41+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции, дивиденды возможны только после ее завершения - финдиректор, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Александр Тарасов.Головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре. Компания сообщала, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ, от которой впоследствии будет зависеть решение о делистинге с Лондонской биржи."Мы на прошлом звонке докладывали, что ведем работу по редомициляции на остров Русский. Для этого нами поданы документы кипрскому регулятору на получение лицензии. Пока не получили, ждем. Как только они будут получены, сразу же запустим работу по редомициляционному процессу", - сообщил Тарасов.Выплата дивидендов будет возобновлена после завершения этого процесса. "Как только сделаем работу по редомициляции, вернемся к тому, чтобы группа выплачивала дивиденды", - добавил он, уточнив, что дивидендная политика не меняется.Группа "Русагро" также рассчитывает в 2024 году не снижать объем капитальных затрат по сравнению с уровнем 2023 года, оценивая их в порядка 18 миллиардов рублей."Мы потратили на органические капексы в 2023 году порядка 18 миллиардов рублей. Пайплайн, который мы видим сейчас – примерно в том же объеме", - сообщил Тарасов.Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 49% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры - предприниматель Максим Воробьев (10% акций) и бывший гендиректор Максим Басов (7,6%). Free float составляет порядка 26,2%.
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русагро, новости
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции
"Русагро" пока не получила от регулятора Кипра разрешение для запуска редомиляции
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции, дивиденды возможны только после ее завершения - финдиректор, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Александр Тарасов.
Головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре. Компания сообщала, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ, от которой впоследствии будет зависеть решение о делистинге с Лондонской биржи.
"Мы на прошлом звонке докладывали, что ведем работу по редомициляции на остров Русский. Для этого нами поданы документы кипрскому регулятору на получение лицензии. Пока не получили, ждем. Как только они будут получены, сразу же запустим работу по редомициляционному процессу", - сообщил Тарасов.
Финдиректор "Русагро" настроен на перерегистрацию бизнеса в России
Выплата дивидендов будет возобновлена после завершения этого процесса. "Как только сделаем работу по редомициляции, вернемся к тому, чтобы группа выплачивала дивиденды", - добавил он, уточнив, что дивидендная политика не меняется.
Группа "Русагро" также рассчитывает в 2024 году не снижать объем капитальных затрат по сравнению с уровнем 2023 года, оценивая их в порядка 18 миллиардов рублей.
"Мы потратили на органические капексы в 2023 году порядка 18 миллиардов рублей. Пайплайн, который мы видим сейчас – примерно в том же объеме", - сообщил Тарасов.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 49% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры - предприниматель Максим Воробьев (10% акций) и бывший гендиректор Максим Басов (7,6%). Free float составляет порядка 26,2%.