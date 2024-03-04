Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции - 04.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240304/rusagro-845887580.html
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции, дивиденды возможны... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T16:41+0300
2024-03-04T16:56+0300
русагро
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75251/80/752518066_0:142:2562:1583_1920x0_80_0_0_d0412c0d92ca91724f365a8ef87eda18.jpg
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции, дивиденды возможны только после ее завершения - финдиректор, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Александр Тарасов.Головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре. Компания сообщала, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ, от которой впоследствии будет зависеть решение о делистинге с Лондонской биржи."Мы на прошлом звонке докладывали, что ведем работу по редомициляции на остров Русский. Для этого нами поданы документы кипрскому регулятору на получение лицензии. Пока не получили, ждем. Как только они будут получены, сразу же запустим работу по редомициляционному процессу", - сообщил Тарасов.Выплата дивидендов будет возобновлена после завершения этого процесса. "Как только сделаем работу по редомициляции, вернемся к тому, чтобы группа выплачивала дивиденды", - добавил он, уточнив, что дивидендная политика не меняется.Группа "Русагро" также рассчитывает в 2024 году не снижать объем капитальных затрат по сравнению с уровнем 2023 года, оценивая их в порядка 18 миллиардов рублей."Мы потратили на органические капексы в 2023 году порядка 18 миллиардов рублей. Пайплайн, который мы видим сейчас – примерно в том же объеме", - сообщил Тарасов.Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 49% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры - предприниматель Максим Воробьев (10% акций) и бывший гендиректор Максим Басов (7,6%). Free float составляет порядка 26,2%.
https://1prime.ru/20230807/841326369.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75251/80/752518066_131:0:2431:1725_1920x0_80_0_0_b9d8fe2d1d962e27f188797d920f2155.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
русагро, новости
Русагро, Новости
16:41 04.03.2024 (обновлено: 16:56 04.03.2024)
 
"Русагро" пока не получила на Кипре разрешение для запуска редомиляции

"Русагро" пока не получила от регулятора Кипра разрешение для запуска редомиляции

"Русагро".
Русагро.
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, пока не получила от регулятора Кипра разрешения для запуска редомициляции, дивиденды возможны только после ее завершения - финдиректор, сообщил в ходе телефонной конференции финансовый директор компании Александр Тарасов.
Головная структура группы - Ros Agro - зарегистрирована на Кипре. Компания сообщала, что изучает все возможности для перерегистрации бизнеса в РФ, от которой впоследствии будет зависеть решение о делистинге с Лондонской биржи.
"Мы на прошлом звонке докладывали, что ведем работу по редомициляции на остров Русский. Для этого нами поданы документы кипрскому регулятору на получение лицензии. Пока не получили, ждем. Как только они будут получены, сразу же запустим работу по редомициляционному процессу", - сообщил Тарасов.
Договор - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2023
Финдиректор "Русагро" настроен на перерегистрацию бизнеса в России
7 августа 2023, 19:31
Выплата дивидендов будет возобновлена после завершения этого процесса. "Как только сделаем работу по редомициляции, вернемся к тому, чтобы группа выплачивала дивиденды", - добавил он, уточнив, что дивидендная политика не меняется.
Группа "Русагро" также рассчитывает в 2024 году не снижать объем капитальных затрат по сравнению с уровнем 2023 года, оценивая их в порядка 18 миллиардов рублей.
"Мы потратили на органические капексы в 2023 году порядка 18 миллиардов рублей. Пайплайн, который мы видим сейчас – примерно в том же объеме", - сообщил Тарасов.
Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 49% акций компании принадлежит семье Вадима Мошковича. Другие крупные акционеры - предприниматель Максим Воробьев (10% акций) и бывший гендиректор Максим Басов (7,6%). Free float составляет порядка 26,2%.
 
РусагроНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала