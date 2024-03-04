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Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России
Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России - 04.03.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России
Действия России на Украине являются вынужденным, но действенным ответом "на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада". Такое мнение... | 04.03.2024, ПРАЙМ
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СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Действия России на Украине являются вынужденным, но действенным ответом "на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада". Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Наши действия (на Украине – ред.) – это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет", - отметил политик.Мероприятие организовано Российски обществом "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Российский лидер также отмечал, что что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.
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РОССИЯ, УКРАИНА, СВО, Дмитрий Медведев, Новости
Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России
Медведев: действия РФ на Украине стали вынужденным ответом на русофобскую политику Запада
СИРИУС, 4 мар - ПРАЙМ. Действия России на Украине являются вынужденным, но действенным ответом "на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада". Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в рамках марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Наши действия (на Украине – ред.) – это вынужденный, но вполне действенный ответ на русофобскую политику бандеровского режима и коллективного Запада, на его стремление разрушить нашу государственность, подорвать независимость и суверенитет", - отметил политик.
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Мероприятие организовано Российски обществом "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Российский лидер также отмечал, что что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.