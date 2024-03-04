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Сияйрто намерен посетить ПМЭФ - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Сияйрто намерен посетить ПМЭФ
Сияйрто намерен посетить ПМЭФ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Сияйрто намерен посетить ПМЭФ
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:21+0300
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петер сийярто
венгрия
пмэф
санкт-петербург
россия
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум. "Я точно поеду в Сочи (на форум "Атомэкспо" - ред.), и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду", - заявил Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье. ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге. "Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Предыдущий проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.
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петер сийярто, венгрия, пмэф, санкт-петербург, россия
Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, ПМЭФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
05:21 04.03.2024
 
Сияйрто намерен посетить ПМЭФ

Глава МИД Венгрии Сияйрто заявил, что планирует посетить ПМЭФ

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум.
"Я точно поеду в Сочи (на форум "Атомэкспо" - ред.), и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду", - заявил Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье.
ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге.
Петер Сийярто
Сийярто планирует приехать на "Атомэкспо" в Сочи
Вчера, 07:27
"Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Предыдущий проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.
 
Петер СийяртоВЕНГРИЯПМЭФСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРОССИЯ
 
 
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