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Сияйрто намерен посетить ПМЭФ
Сияйрто намерен посетить ПМЭФ - 04.03.2024, ПРАЙМ
Сияйрто намерен посетить ПМЭФ
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:21+0300
2024-03-04T05:21+0300
2024-03-04T05:21+0300
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АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум. "Я точно поеду в Сочи (на форум "Атомэкспо" - ред.), и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду", - заявил Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье. ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге. "Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Предыдущий проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.
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Петер Сийярто, ВЕНГРИЯ, ПМЭФ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Сияйрто намерен посетить ПМЭФ
Глава МИД Венгрии Сияйрто заявил, что планирует посетить ПМЭФ
АНТАЛЬЯ (Турция), 4 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил РИА Новости, что планирует посетить Петербургский экономический форум.
"Я точно поеду в Сочи (на форум "Атомэкспо" - ред.), и меня пригласили на ПМЭФ, думаю, что я туда поеду", - заявил Сийярто на полях Дипломатического форума в Анталье.
ПМЭФ-2024 пройдет 5-8 июня в Санкт-Петербурге.
Сийярто планирует приехать на "Атомэкспо" в Сочи
"Атомэкспо" проводится в России с 2009 года. Предыдущий проходил также в Сочи в ноябре 2022 года. В нем участвовали представители более 50 стран. "Росатом" - организатор форума.