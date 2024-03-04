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Медведев оценил возможность возрождения СССР

Медведев оценил возможность возрождения СССР - 04.03.2024, ПРАЙМ

Медведев оценил возможность возрождения СССР

Возродить Советский Союз в прежнем виде не удастся, как нельзя дважды войти в одну воду, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:28+0300

2024-03-04T13:28+0300

2024-03-04T13:28+0300

дмитрий медведев

россия

ссср

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Возродить Советский Союз в прежнем виде не удастся, как нельзя дважды войти в одну воду, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мы с вами понимаем, дважды в одну воду войти невозможно, и возродить Советский Союз в том виде, в котором он был, невозможно", - сказал он в ходе марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание". При этом, по его словам, стратегические границы нынешней России шире, чем географические. По мере укрепления суверенитета страны стратегические рубежи подтягиваются к ней постфактум. "Так, еще со времен Ивана Грозного географическая граница России проходила по так называемой большой засечной черте, сооруженной против крымско-нагайских набегов, а стратегические рубежи не на бумаге, а фактически уже тогда включали в себя и северное Причерноморье и тот же самый Крым", - сказал Медведев.На практике эти территории вошли в границы России в XVIII веке при Екатерине Второй.Марафон "Знание.Первые" проводится в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатор фестиваля - Росмолодежь.

https://1prime.ru/20240304/845855677.html

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дмитрий медведев, россия, ссср