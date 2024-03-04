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На трассе "Таврида" в Крыму восстановили движение - 04.03.2024, ПРАЙМ
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На трассе "Таврида" в Крыму восстановили движение
На трассе "Таврида" в Крыму восстановили движение - 04.03.2024, ПРАЙМ
На трассе "Таврида" в Крыму восстановили движение
В Крыму восстановлено движение автотранспорта на 89-м километре трассы "Таврида", сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T05:40+0300
2024-03-04T05:40+0300
крым
трасса "таврида"
автотранспорт
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Крыму восстановлено движение автотранспорта на 89-м километре трассы "Таврида", сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. Движение по магистрали временно ограничили в ночь на воскресенье в районе Феодосии, опубликовав пути объезда. Причины этого не назывались. "Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты! В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию!" - отмечается в сообщении.
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крым, трасса "таврида", автотранспорт
КРЫМ, трасса "Таврида", автотранспорт
05:40 04.03.2024
 
На трассе "Таврида" в Крыму восстановили движение

В Крыму на трассе "Таврида" сняли ограничение на движение автотранспорта

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛевую часть Крымского моста открыли для проезда
Левую часть Крымского моста открыли для проезда - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Крыму восстановлено движение автотранспорта на 89-м километре трассы "Таврида", сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.
Движение по магистрали временно ограничили в ночь на воскресенье в районе Феодосии, опубликовав пути объезда. Причины этого не назывались.
"Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты! В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию!" - отмечается в сообщении.
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КРЫМтрасса "Таврида"автотранспорт
 
 
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