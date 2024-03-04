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На трассе "Таврида" в Крыму восстановили движение

На трассе "Таврида" в Крыму восстановили движение - 04.03.2024, ПРАЙМ

На трассе "Таврида" в Крыму восстановили движение

В Крыму восстановлено движение автотранспорта на 89-м километре трассы "Таврида", сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T05:40+0300

2024-03-04T05:40+0300

2024-03-04T05:40+0300

крым

трасса "таврида"

автотранспорт

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. В Крыму восстановлено движение автотранспорта на 89-м километре трассы "Таврида", сообщил в Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко. Движение по магистрали временно ограничили в ночь на воскресенье в районе Феодосии, опубликовав пути объезда. Причины этого не назывались. "Уважаемые жители и гости Республики Крым! Ограничения в движении автомобильного транспорта на 89 км автомобильной дороги Таврида сняты! В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуем соблюдать скоростные режимы и безопасную дистанцию!" - отмечается в сообщении.

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крым, трасса "таврида", автотранспорт