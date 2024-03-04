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В ГД рассказали о причинах возврата денег за некачественные цветы к 8 марта - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В ГД рассказали о причинах возврата денег за некачественные цветы к 8 марта
В ГД рассказали о причинах возврата денег за некачественные цветы к 8 марта - 04.03.2024, ПРАЙМ
В ГД рассказали о причинах возврата денег за некачественные цветы к 8 марта
Покупатель вправе вернуть деньги за цветы даже без чека, если они подмерзли, пока их вез курьер, если они несвежие, завяли на следующий день или если их меньше, | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T07:18+0300
2024-03-04T07:18+0300
8 марта
цветы
госдума
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Покупатель вправе вернуть деньги за цветы даже без чека, если они подмерзли, пока их вез курьер, если они несвежие, завяли на следующий день или если их меньше, чем указано в заказе, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "В канун праздника 8 марта во время аврала и вообще всегда продавцам нельзя забывать о чеках, недопустимости обсчета покупателей и рисках быстрого увядания букета, за который покупатель может потребовать деньги обратно и правильно сделает. То же самое касается и доставки интернет-заказов на цветы. Если они подмерзли, пока курьер их вез из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках", - сказал Говырин. По словам депутата, сначала необходимо обратиться к продавцу цветов, если чек он так и не выдаст, то покупатель цветов сразу обращается в ФНС через интернет-сайт или мобильное приложение. "Далее покупатель цветов спокойно требует перерасчета или возврата средств в размере переплаты. Если покупатель приобрел букет, который на следующий день при правильном хранении не по вине покупателя потерял товарный вид, то вправе требовать возврата полной суммы, уплаченной за букет, так как это ухудшение качества товара произошло по вине продавца. Конечно, в такой ситуации продавцу лучше возместить требования покупателя, чтобы он не пошел в суд", - сообщил Говырин. Он отметил, что для того, чтобы таких ситуаций не возникало, во-первых, тем, кто управляет цветочным бизнесом, обязательно нужно знать правовое регулирование предпринимательской деятельности и торговли, а во-вторых, на государственном уровне необходимо усиливать меры поддержки малого и среднего цветочного предпринимательства для полного импортозамещения отрасли, в которой сейчас, по его словам, нехватка флористов. "Когда продавцы цветов перед 8 марта ссылаются на рост цен на газ для отапливания европейских теплиц, я всегда напоминаю, что там, в Европе, цветы не выращивают, их в Европу привозят из стран Африки, Латинской Америки, Азии и др. В Европе их охлаждают специальными методами и упаковывают. Поэтому "газовый след" в ценах на цветы - это лишь отговорки, чтобы поднять закупочную цену для российских оптовых покупателей. Кроме того, также возникает вопрос, а почему тогда раньше перед праздниками тоже дорожали?" - добавил парламентарий. Говырин подчеркнул, что на ценах заказов на столичном рынке цветов скорее сказались высокие расценки на курьерские службы доставки. Депутат порекомендовал продавцам цветов в России проявить уважение к закону и потребителям.
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8 марта, цветы, госдума
8 марта, цветы, Госдума
07:18 04.03.2024
 
В ГД рассказали о причинах возврата денег за некачественные цветы к 8 марта

Депутат Говырин: покупатель может вернуть деньги за некачественные цветы даже без чека

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУпаковка и сортировка тюльпанов
Упаковка и сортировка тюльпанов - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Покупатель вправе вернуть деньги за цветы даже без чека, если они подмерзли, пока их вез курьер, если они несвежие, завяли на следующий день или если их меньше, чем указано в заказе, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В канун праздника 8 марта во время аврала и вообще всегда продавцам нельзя забывать о чеках, недопустимости обсчета покупателей и рисках быстрого увядания букета, за который покупатель может потребовать деньги обратно и правильно сделает. То же самое касается и доставки интернет-заказов на цветы. Если они подмерзли, пока курьер их вез из-за неправильной упаковки, если они несвежие и завяли на следующий день, если их меньше, чем указано в заказе, то потребитель вправе защитить свои права, даже если у него нет чека на руках", - сказал Говырин.
По словам депутата, сначала необходимо обратиться к продавцу цветов, если чек он так и не выдаст, то покупатель цветов сразу обращается в ФНС через интернет-сайт или мобильное приложение.
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"Далее покупатель цветов спокойно требует перерасчета или возврата средств в размере переплаты. Если покупатель приобрел букет, который на следующий день при правильном хранении не по вине покупателя потерял товарный вид, то вправе требовать возврата полной суммы, уплаченной за букет, так как это ухудшение качества товара произошло по вине продавца. Конечно, в такой ситуации продавцу лучше возместить требования покупателя, чтобы он не пошел в суд", - сообщил Говырин.
Он отметил, что для того, чтобы таких ситуаций не возникало, во-первых, тем, кто управляет цветочным бизнесом, обязательно нужно знать правовое регулирование предпринимательской деятельности и торговли, а во-вторых, на государственном уровне необходимо усиливать меры поддержки малого и среднего цветочного предпринимательства для полного импортозамещения отрасли, в которой сейчас, по его словам, нехватка флористов.
"Когда продавцы цветов перед 8 марта ссылаются на рост цен на газ для отапливания европейских теплиц, я всегда напоминаю, что там, в Европе, цветы не выращивают, их в Европу привозят из стран Африки, Латинской Америки, Азии и др. В Европе их охлаждают специальными методами и упаковывают. Поэтому "газовый след" в ценах на цветы - это лишь отговорки, чтобы поднять закупочную цену для российских оптовых покупателей. Кроме того, также возникает вопрос, а почему тогда раньше перед праздниками тоже дорожали?" - добавил парламентарий.
Говырин подчеркнул, что на ценах заказов на столичном рынке цветов скорее сказались высокие расценки на курьерские службы доставки. Депутат порекомендовал продавцам цветов в России проявить уважение к закону и потребителям.
 
8 мартацветыГосдума
 
 
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