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Быть другом и врагом России - одинаково почетно, заявил Путин

Быть другом и врагом России - одинаково почетно, заявил Путин - 04.03.2024, ПРАЙМ

Быть другом и врагом России - одинаково почетно, заявил Путин

Российские власти на всех уровнях должны осознать, что угрозы, которые пытаются создать России, "не пустые" и имеют под собой основания, заявил президент РФ... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:27+0300

2024-03-04T13:27+0300

2024-03-04T13:27+0300

политика

владимир путин

сергей собянин

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Российские власти на всех уровнях должны осознать, что угрозы, которые пытаются создать России, "не пустые" и имеют под собой основания, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.Однако друзей у России больше, чем врагов. "Есть еще одно известное выражение: быть нашим другом и врагом - одинаково почетно", - отметил президент.Обращаясь к Сергею Собянину, он подчеркнул, что именно в столице находится сосредоточение науки, образования и промышленности. Все эти сферы напрямую связаны с экономикой страны, ее устойчивостью и успехами. В январе во время рабочей поездки на Чукотку Путин встретился с жителями Анадыря, один из которых заявил президенту, что его коллеги жалуются на поступающие в их адрес угрозы. Такие угрозы из-за рубежа "рассылаются всем подряд", ответил президент. При этом у Запада "проблем выше крыши": экономики стран Европы сталкиваются с проблемами, ведь они зависимы от России больше, чем Россия от них.

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владимир путин, сергей собянин