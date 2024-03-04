https://1prime.ru/20240304/ukraine-845851276.html

Медведчук раскрыл, что получили украинцы на пути сближения с Европой

Медведчук раскрыл, что получили украинцы на пути сближения с Европой - 04.03.2024, ПРАЙМ

Медведчук раскрыл, что получили украинцы на пути сближения с Европой

Украинский народ на пути сближения с Евросоюзом получил исключительно нищету и унижения, такое мнение выразил оппозиционный украинский политик, председатель... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T11:46+0300

2024-03-04T11:46+0300

2024-03-04T11:46+0300

украина

россия

виктор медведчук

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/82731/61/827316110_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_94aeb128271686d3c48fb63d97422a6f.jpg

МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Украинский народ на пути сближения с Евросоюзом получил исключительно нищету и унижения, такое мнение выразил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на платформе "Смотрим.ру"."Украину более 30 лет кормили сказкой о добром западном инвесторе, который вложит деньги в ее экономику, и страна сразу же станет богатой. Однако на практике ничего подобного не происходило – прозападный курс привел к самому последнему месту в Европе по экономическим и социальным показателям", - отметил политик.Медведчук также считает, что Украина борется не за свою независимость, а за свою бедность, так как нищая страна подвержена унижениям и оскорблениям.Он также предупредил, что украинская государственность и границы находятся под угрозой, в то время как на территориях, перешедших под контроль России, уровень жизни растет. Медведчук привел в пример анализ социально-экономического развития Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, где гражданам теперь доступна более высокая пенсия. Цены на коммунальные услуги, продукты питания и топливо ниже, чем на Украине.Медведчук заключил, что ройссийская сторона принесла бывшим гражданам Украины то благополучие, которое украинское правительство так и не смогло обеспечить.

https://1prime.ru/20240213/843057958.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, виктор медведчук, новости