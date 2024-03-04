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Медведчук раскрыл, что получили украинцы на пути сближения с Европой - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Медведчук раскрыл, что получили украинцы на пути сближения с Европой
Медведчук раскрыл, что получили украинцы на пути сближения с Европой - 04.03.2024, ПРАЙМ
Медведчук раскрыл, что получили украинцы на пути сближения с Европой
Украинский народ на пути сближения с Евросоюзом получил исключительно нищету и унижения, такое мнение выразил оппозиционный украинский политик, председатель... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T11:46+0300
2024-03-04T11:46+0300
украина
россия
виктор медведчук
новости
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Украинский народ на пути сближения с Евросоюзом получил исключительно нищету и унижения, такое мнение выразил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на платформе "Смотрим.ру"."Украину более 30 лет кормили сказкой о добром западном инвесторе, который вложит деньги в ее экономику, и страна сразу же станет богатой. Однако на практике ничего подобного не происходило – прозападный курс привел к самому последнему месту в Европе по экономическим и социальным показателям", - отметил политик.Медведчук также считает, что Украина борется не за свою независимость, а за свою бедность, так как нищая страна подвержена унижениям и оскорблениям.Он также предупредил, что украинская государственность и границы находятся под угрозой, в то время как на территориях, перешедших под контроль России, уровень жизни растет. Медведчук привел в пример анализ социально-экономического развития Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, где гражданам теперь доступна более высокая пенсия. Цены на коммунальные услуги, продукты питания и топливо ниже, чем на Украине.Медведчук заключил, что ройссийская сторона принесла бывшим гражданам Украины то благополучие, которое украинское правительство так и не смогло обеспечить.
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украина, россия, виктор медведчук, новости
УКРАИНА, РОССИЯ, Виктор Медведчук, Новости
11:46 04.03.2024
 
Медведчук раскрыл, что получили украинцы на пути сближения с Европой

Медведчук: жители Украины на пути к сближению с Европой дождались лишь нищеты и унижения

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Украинский народ на пути сближения с Евросоюзом получил исключительно нищету и унижения, такое мнение выразил оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук на платформе "Смотрим.ру".
"Украину более 30 лет кормили сказкой о добром западном инвесторе, который вложит деньги в ее экономику, и страна сразу же станет богатой. Однако на практике ничего подобного не происходило – прозападный курс привел к самому последнему месту в Европе по экономическим и социальным показателям", - отметил политик.
Медведчук также считает, что Украина борется не за свою независимость, а за свою бедность, так как нищая страна подвержена унижениям и оскорблениям.
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Он также предупредил, что украинская государственность и границы находятся под угрозой, в то время как на территориях, перешедших под контроль России, уровень жизни растет. Медведчук привел в пример анализ социально-экономического развития Крыма, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, где гражданам теперь доступна более высокая пенсия. Цены на коммунальные услуги, продукты питания и топливо ниже, чем на Украине.
Медведчук заключил, что ройссийская сторона принесла бывшим гражданам Украины то благополучие, которое украинское правительство так и не смогло обеспечить.
 
УКРАИНАРОССИЯВиктор МедведчукНовости
 
 
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