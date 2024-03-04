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На Украине так и не смогли разработать план мобилизации, пишут СМИ

На Украине так и не смогли разработать план мобилизации, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ

На Украине так и не смогли разработать план мобилизации, пишут СМИ

Владимир Зеленский и высшее военное командование Украины так и не смогло разработать четкий план мобилизации на фоне ряда поражений на фронте и протестов,... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:15+0300

2024-03-04T13:15+0300

2024-03-04T13:15+0300

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский и высшее военное командование Украины так и не смогло разработать четкий план мобилизации на фоне ряда поражений на фронте и протестов, сообщает издание Washington Post."Владимир Зеленский и его высшие военные командующие до сих пор не смогли разработать четкий план по призыву или набору многих тысяч новых солдат", - сказано в статье.Кроме того, отмечается, что неспособность украинского лидера к формированию политического консенсуса привела к расколу не только в Верховной Раде, но и в обществе."Это привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору войск и сеют панику среди мужчин призывного возраста, некоторые из которых скрываются, опасаясь, что их призовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, учитывая, что помощь Украине по-прежнему застопорилась в Вашингтоне", - отметили в газете.В издании также отметили, что Зеленский сталкивается с растущим пессимизмом в стране ии за рубежом, так как Киеву все сложнее сдерживать натиск России без помощи Соединенных Штатов.С 24 февраля 2022 года на Украине было введено военное положение, поэтому выезд мужчин от 18 до 60 лет запрещен. Повестку о призыве может вручить не только представитель военкомата, но и руководители предприятий и иные должностные лица.Ранее 26 января украинская версия журнала Forbes сообщала, что депутаты Рады готовят законопроект, позволяющий во время мобилизации и военного положения предоставлять бронь от призыва на военную службу для работников предприятий всех отраслей. Речь идет о том, чтобы не рассматривать эту категорию граждан в качестве потенциальных военнослужащих. Условием для такого решения законодатели назвали ежемесячный платеж со стороны военнообязанных.

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украина, владимир зеленский, мобилизация, новости