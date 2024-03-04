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Шмыгаль назвал сумму контрактов с польскими оружейными компаниями

Шмыгаль назвал сумму контрактов с польскими оружейными компаниями - 04.03.2024, ПРАЙМ

Шмыгаль назвал сумму контрактов с польскими оружейными компаниями

Украина заключила 43 контракта с польскими оружейными компаниями на сумму 749 миллионов евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T15:16+0300

2024-03-04T15:16+0300

2024-03-04T15:16+0300

украина

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Украина заключила 43 контракта с польскими оружейными компаниями на сумму 749 миллионов евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль."Семьсот сорок девять миллионов евро – это сумма контрактов, которые подписало минобороны Украины с польскими компаниями по производству оружия. Это 43 контракта", - отметил украинский политик.Тем не менее, Шмыгаль не уточнил, о какой конкретно продукции идет речь.Россия. в свою очередь, выразила свое несогласие с поставками оружия на Украину, считая, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.

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украина, боеприпасы, новости