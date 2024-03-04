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Шмыгаль назвал сумму контрактов с польскими оружейными компаниями - 04.03.2024, ПРАЙМ
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Шмыгаль назвал сумму контрактов с польскими оружейными компаниями
Шмыгаль назвал сумму контрактов с польскими оружейными компаниями - 04.03.2024, ПРАЙМ
Шмыгаль назвал сумму контрактов с польскими оружейными компаниями
Украина заключила 43 контракта с польскими оружейными компаниями на сумму 749 миллионов евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T15:16+0300
2024-03-04T15:16+0300
украина
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новости
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Украина заключила 43 контракта с польскими оружейными компаниями на сумму 749 миллионов евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль."Семьсот сорок девять миллионов евро – это сумма контрактов, которые подписало минобороны Украины с польскими компаниями по производству оружия. Это 43 контракта", - отметил украинский политик.Тем не менее, Шмыгаль не уточнил, о какой конкретно продукции идет речь.Россия. в свою очередь, выразила свое несогласие с поставками оружия на Украину, считая, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.
https://1prime.ru/20240304/eu-845859992.html
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украина, боеприпасы, новости
УКРАИНА, Боеприпасы, Новости
15:16 04.03.2024
 
Шмыгаль назвал сумму контрактов с польскими оружейными компаниями

Шмыгаль: Киев заключил контракты с польскими оружейными компаниями на сумму 749 млн евро

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Украина заключила 43 контракта с польскими оружейными компаниями на сумму 749 миллионов евро, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Семьсот сорок девять миллионов евро – это сумма контрактов, которые подписало минобороны Украины с польскими компаниями по производству оружия. Это 43 контракта", - отметил украинский политик.
Тем не менее, Шмыгаль не уточнил, о какой конкретно продукции идет речь.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
В ЕС указали Зеленскому на необходимость заплатить за часть снарядов
13:49
Россия. в свою очередь, выразила свое несогласие с поставками оружия на Украину, считая, что это препятствует урегулированию и вовлекает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для России.
Ранее в ноябре 2023 года страны Евросоюза направили Украине всего 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона, а в январе 2024 года ожидалось передать около 600 тысяч снарядов, но поставки невозможно выполнить до марта.
Проблема с поставками боеприпасов ставит Европу в сложное положение, так как это может повлиять на ее способность к самозащите в случае вероятного конфликта.
 
УКРАИНАБоеприпасыНовости
 
 
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