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Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН
Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН - 04.03.2024, ПРАЙМ
Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН
Художник Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, направил открытое письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН и... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T14:09+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Художник Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, направил открытое письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН и провести специальное заседание для обсуждения будущего организации и участия России в ней, передает "News.ru"."Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел Российской Федерации в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР, страны победителя фашизма — России", — отметил Бенсаад.Он также утверждает, что ООН неспособна предотвращать геноцид наций и находится на стороне тех, кто истребляет русских на Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в Газе.Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркнул, что многополярность должна стать ключевым принципом при реформировании организации, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы. Сергей Лавров также выразил необходимость изменения методики формирования секретариата ООН, а также реформирования существующей архитектуры глобального управления, которая не соответствует требованиям нашей эпохи.
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оон, новости
Правнук Сталина предложил Лаврову распустить ООН
Правнук Сталина Селим Бенсаад предложил Лаврову распустить ООН
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ.
Художник Селим Бенсаад, правнук Иосифа Сталина, направил открытое письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову, в котором предложил распустить ООН и провести специальное заседание для обсуждения будущего организации и участия России в ней, передает
"News.ru".
"Я готов официально от лица семьи Сталиных поддержать вас и Министерство иностранных дел Российской Федерации в созыве специального заседания ООН, чтобы решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР, страны победителя фашизма — России", — отметил Бенсаад.
Он также утверждает, что ООН неспособна предотвращать геноцид наций и находится на стороне тех, кто истребляет русских на Донбассе, а также проводит политику двойных стандартов в Газе.
Небензя и Полянский ушли с заседания Генассамблеи ООН
Ранее постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов подчеркнул, что многополярность должна стать ключевым принципом при реформировании организации, чтобы эффективно реагировать на новые вызовы. Сергей Лавров также выразил необходимость изменения методики формирования секретариата ООН, а также реформирования существующей архитектуры глобального управления, которая не соответствует требованиям нашей эпохи.