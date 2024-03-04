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"Появились янки - жди беды". Медведев высмеял внешнюю политику США
"Появились янки - жди беды". Медведев высмеял внешнюю политику США - 04.03.2024, ПРАЙМ
"Появились янки - жди беды". Медведев высмеял внешнюю политику США
Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что, где появляются янки - жди беды. Об этом... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T13:29+0300
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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что, где появляются янки - жди беды. Об этом Медведев заявил в рамках марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Есть контрастное отличие подходов России и коллективного Запада, прежде всего США. Америка и ее сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира. Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны. Цель прозрачна - money making. Они стремятся везде насадить свои ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще там, где появляется янки - жди беды: если не войн, то грабежа под видом экономического содействия, если не переворотов, то постоянного давления и кредитных тисков", - отметил политик.По его словам, у Соединенных Штатов наблюдается нездоровый интерес к далеким от них регионам и "нездоровый политический аппетит". Ко всему прочему, американская сторона располагает самым крупным военным бюджетом.Замглавы Совбеза России также заметил, что Америка утратила свое былое влияние, теперь время играет против золотого миллиарда и американцы не в силах этому противостоять.Мероприятие организовано Российски обществом "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
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дмитрий медведев, сша, новости
Дмитрий Медведев, США, Новости
"Появились янки - жди беды". Медведев высмеял внешнюю политику США
Медведев о внешней политике США: где появляются янки - жди беды
МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что, где появляются янки - жди беды. Об этом Медведев заявил в рамках марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание".
"Есть контрастное отличие подходов России и коллективного Запада, прежде всего США. Америка и ее сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира. Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны. Цель прозрачна - money making. Они стремятся везде насадить свои ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще там, где появляется янки - жди беды: если не войн, то грабежа под видом экономического содействия, если не переворотов, то постоянного давления и кредитных тисков", - отметил политик.
По его словам, у Соединенных Штатов наблюдается нездоровый интерес к далеким от них регионам и "нездоровый политический аппетит". Ко всему прочему, американская сторона располагает самым крупным военным бюджетом.
Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденным ответом России
Замглавы Совбеза России также заметил, что Америка утратила свое былое влияние, теперь время играет против золотого миллиарда и американцы не в силах этому противостоять.
Мероприятие организовано Российски обществом "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.