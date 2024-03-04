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"Появились янки - жди беды". Медведев высмеял внешнюю политику США

"Появились янки - жди беды". Медведев высмеял внешнюю политику США - 04.03.2024, ПРАЙМ

"Появились янки - жди беды". Медведев высмеял внешнюю политику США

Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что, где появляются янки - жди беды. Об этом... | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T13:29+0300

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2024-03-04T13:30+0300

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МОСКВА, 4 мар - ПРАЙМ. Говоря о внешней политике Соединенных Штатов, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что, где появляются янки - жди беды. Об этом Медведев заявил в рамках марафона "Знание.Первые" Российского общества "Знание"."Есть контрастное отличие подходов России и коллективного Запада, прежде всего США. Америка и ее сателлиты пытаются распространить свои стратегические границы практически на все регионы мира. Под предлогом распространения демократии разжигают по всей планете войны. Цель прозрачна - money making. Они стремятся везде насадить свои ценности и устои, шлют советчиков и приводят к власти удобных правителей. Вообще там, где появляется янки - жди беды: если не войн, то грабежа под видом экономического содействия, если не переворотов, то постоянного давления и кредитных тисков", - отметил политик.По его словам, у Соединенных Штатов наблюдается нездоровый интерес к далеким от них регионам и "нездоровый политический аппетит". Ко всему прочему, американская сторона располагает самым крупным военным бюджетом.Замглавы Совбеза России также заметил, что Америка утратила свое былое влияние, теперь время играет против золотого миллиарда и американцы не в силах этому противостоять.Мероприятие организовано Российски обществом "Знание" в рамках Всемирного фестиваля молодежи 2024. Фестиваль проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.

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дмитрий медведев, сша, новости