https://1prime.ru/20240304/usa-845889780.html
В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ
В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ведет переговоры с республиканцами о поддержке законопроекта по... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:13+0300
2024-03-04T17:13+0300
2024-03-04T17:13+0300
сша
конгресс сша
новости
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059756_0:263:5053:3105_1920x0_80_0_0_fc4f5d7da434e3d44aabe18ce9c7d891.jpg
ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ведет переговоры с республиканцами о поддержке законопроекта по дополнительной помощи Украине, передает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники."Лидер меньшинства Хаким Джеффрис и его помощники продолжают настаивать на том, что палате представителей следует заняться законопроектом сената об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона", - сказано в публикации.Кроме того, Джеффрис провел тайные переговоры с главой комитета по разведке, Майком Тернером, и с республиканским конгрессменом Брайаном Фицпатриком. Джеффрис также предложил свою поддержку спикеру Палаты, Майку Джонсону, на встрече с президентом Джо Байденом в надежде на компромисс по финансированию Украины. Однако, по словам источников, его предложение было проигнорировано, заметили в издании.Конгресс, где большинство занимают республиканцы, пока не поддержал план направить Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов. Россия неоднократоно осуждала поставки вооружения на Украину, считая их препятствием в урегулировании конфликта. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что эти любые поставки Киеву вооружения станут законными целями для России.
https://1prime.ru/20240302/845824128.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82705/97/827059756_281:0:4773:3369_1920x0_80_0_0_e97ce1051c11f94c9dd42d3855dc6865.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, конгресс сша, новости, украина
США, Конгресс США, Новости, УКРАИНА
В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ
Punchbowl: лидер демократов в конгрессе США тайно обсуждает с республиканцами помощь Киеву
ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ.
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ведет переговоры с республиканцами о поддержке законопроекта по дополнительной помощи Украине, передает
интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники.
"Лидер меньшинства Хаким Джеффрис и его помощники продолжают настаивать на том, что палате представителей следует заняться законопроектом сената об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона", - сказано в публикации.
Кроме того, Джеффрис провел тайные переговоры с главой комитета по разведке, Майком Тернером, и с республиканским конгрессменом Брайаном Фицпатриком. Джеффрис также предложил свою поддержку спикеру Палаты, Майку Джонсону, на встрече с президентом Джо Байденом в надежде на компромисс по финансированию Украины. Однако, по словам источников, его предложение было проигнорировано, заметили в издании.
"Уже на Украине!" В США заявили о шаге НАТО, за который придется заплатить
Конгресс, где большинство занимают республиканцы, пока не поддержал план направить Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов.
Россия неоднократоно осуждала поставки вооружения на Украину, считая их препятствием в урегулировании конфликта. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что эти любые поставки Киеву вооружения станут законными целями для России.