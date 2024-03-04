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В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
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В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ
В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ - 04.03.2024, ПРАЙМ
В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ
Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ведет переговоры с республиканцами о поддержке законопроекта по... | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T17:13+0300
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ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ведет переговоры с республиканцами о поддержке законопроекта по дополнительной помощи Украине, передает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники."Лидер меньшинства Хаким Джеффрис и его помощники продолжают настаивать на том, что палате представителей следует заняться законопроектом сената об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона", - сказано в публикации.Кроме того, Джеффрис провел тайные переговоры с главой комитета по разведке, Майком Тернером, и с республиканским конгрессменом Брайаном Фицпатриком. Джеффрис также предложил свою поддержку спикеру Палаты, Майку Джонсону, на встрече с президентом Джо Байденом в надежде на компромисс по финансированию Украины. Однако, по словам источников, его предложение было проигнорировано, заметили в издании.Конгресс, где большинство занимают республиканцы, пока не поддержал план направить Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов. Россия неоднократоно осуждала поставки вооружения на Украину, считая их препятствием в урегулировании конфликта. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что эти любые поставки Киеву вооружения станут законными целями для России.
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сша, конгресс сша, новости, украина
США, Конгресс США, Новости, УКРАИНА
17:13 04.03.2024
 
В конгрессе США ведутся тайные переговоры о помощи Киеву, пишут СМИ

Punchbowl: лидер демократов в конгрессе США тайно обсуждает с республиканцами помощь Киеву

© AFP / Zack GibsonЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
© AFP / Zack Gibson
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ВАШИНГТОН, 4 мар - ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис ведет переговоры с республиканцами о поддержке законопроекта по дополнительной помощи Украине, передает интернет-издание Punchbowl со ссылкой на источники.
"Лидер меньшинства Хаким Джеффрис и его помощники продолжают настаивать на том, что палате представителей следует заняться законопроектом сената об иностранной помощи на 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля, Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона", - сказано в публикации.
Кроме того, Джеффрис провел тайные переговоры с главой комитета по разведке, Майком Тернером, и с республиканским конгрессменом Брайаном Фицпатриком. Джеффрис также предложил свою поддержку спикеру Палаты, Майку Джонсону, на встрече с президентом Джо Байденом в надежде на компромисс по финансированию Украины. Однако, по словам источников, его предложение было проигнорировано, заметили в издании.
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Конгресс, где большинство занимают республиканцы, пока не поддержал план направить Киеву дополнительные 60 миллиардов долларов.
Россия неоднократоно осуждала поставки вооружения на Украину, считая их препятствием в урегулировании конфликта. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что эти любые поставки Киеву вооружения станут законными целями для России.
 
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