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За пределами морали. Зеленский выступил с обвинениями в адрес поляков
За пределами морали. Зеленский выступил с обвинениями в адрес поляков - 04.03.2024, ПРАЙМ
За пределами морали. Зеленский выступил с обвинениями в адрес поляков
Ситуация на украинско-польской границе вышла за пределы морали, заявил Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения, имея в виду протестующих поляков. | 04.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-04T06:51+0300
2024-03-04T06:51+0300
2024-03-04T06:51+0300
украина
польша
протесты фермеров
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МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ситуация на украинско-польской границе вышла за пределы морали, заявил Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения, имея в виду протестующих поляков."Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — сказал он.Кроме того, Зеленский осудил использование межгосударственного конфликта в ходе политической борьбы в Польше.По всей Польше протестуют фермеры, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран Евросоюза, обязав при этом Киев ввести меры по контролю за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша после этого объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что намерены бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Это привело к обострению отношений, в частности, Киева и Варшавы.
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украина, польша, протесты фермеров
УКРАИНА, ПОЛЬША, протесты фермеров
За пределами морали. Зеленский выступил с обвинениями в адрес поляков
Зеленский: ситуация на границе Украины с Польшей вышла за пределы морали
МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ситуация на украинско-польской границе вышла за пределы морали, заявил Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения, имея в виду протестующих поляков.
"Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — сказал он.
Кроме того, Зеленский осудил использование межгосударственного конфликта в ходе политической борьбы в Польше.
По всей Польше протестуют фермеры, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.
Фермеры не должны платить за "солидарность с Украиной", заявили во Франции
Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран Евросоюза, обязав при этом Киев ввести меры по контролю за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша после этого объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что намерены бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Это привело к обострению отношений, в частности, Киева и Варшавы.