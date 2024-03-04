https://1prime.ru/20240304/zelenskiy-845840547.html

За пределами морали. Зеленский выступил с обвинениями в адрес поляков

За пределами морали. Зеленский выступил с обвинениями в адрес поляков - 04.03.2024, ПРАЙМ

За пределами морали. Зеленский выступил с обвинениями в адрес поляков

Ситуация на украинско-польской границе вышла за пределы морали, заявил Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения, имея в виду протестующих поляков. | 04.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-04T06:51+0300

2024-03-04T06:51+0300

2024-03-04T06:51+0300

украина

польша

протесты фермеров

https://1prime.ru/img/84184/26/841842659_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_bd48cfdfb03f9b831da7922ab0a780b4.jpg

МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ситуация на украинско-польской границе вышла за пределы морали, заявил Владимир Зеленский в ходе своего вечернего обращения, имея в виду протестующих поляков."Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали", — сказал он.Кроме того, Зеленский осудил использование межгосударственного конфликта в ходе политической борьбы в Польше.По всей Польше протестуют фермеры, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной, высыпая зерно из фур и железнодорожных вагонов.Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран Евросоюза, обязав при этом Киев ввести меры по контролю за экспортом. Словакия, Венгрия и Польша после этого объявили о продлении запрета в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что намерены бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Это привело к обострению отношений, в частности, Киева и Варшавы.

https://1prime.ru/20240226/844524098.html

украина

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, польша, протесты фермеров