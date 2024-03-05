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Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира

Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира - 05.03.2024, ПРАЙМ

Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира

Основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял лидирующее место в списке самых богатых людей планеты, пишет... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T08:30+0300

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2024-03-05T08:33+0300

мир

джефф безос

amazon

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял лидирующее место в списке самых богатых людей планеты, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Это первый раз с 2021 года, когда Безос, основатель Amazon, возглавляет рейтинг богатейших людей по версии Блумберга", - пишет агентство.Как пишет агентство, за сутки Безос потерял 500 миллионов долларов, его состояние составило 200 миллиардов. Тем не менее, с начала года он разбогател на 23,4 миллиарда долларов. Тем временем американский бизнесмен Илон Маск опустился на вторую строчку, его состояние за сутки опустилось сразу на 17,6 миллиарда долларов. Как отмечает Bloomberg, это связано с падением акций возглавляемой им Tesla в понедельник на 7% после выхода данных о снижении поставок компанией электромобилей в Китай до минимума с декабря 2022 года. С начала текущего года Маск потерял 31,3 миллиарда долларов. Так, разрыв в состоянии между Маском и Безосом, который на пике составлял 142 миллиарда долларов, постепенно сокращался, поскольку динамика стоимости акций Tesla и Amazon разнонаправлена. Акции производителя электромобилей подешевели на 50% с рекордных значений 2021 года, а бумаги онлайн-ритейлера, напротив, находятся вблизи исторического максимума. Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние за сутки снизилось на 1,84 миллиарда долларов, до 197 миллиардов. С начала текущего года оно выросло на 18,3 миллиарда долларов.

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мир, джефф безос, amazon