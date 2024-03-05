Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845907470.html
Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира
Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира - 05.03.2024, ПРАЙМ
Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира
Основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял лидирующее место в списке самых богатых людей планеты, пишет... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T08:30+0300
2024-03-05T08:33+0300
мир
джефф безос
amazon
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/57/828325788_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_f0d384f20803c1041efdc9786c787d43.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял лидирующее место в списке самых богатых людей планеты, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). "Это первый раз с 2021 года, когда Безос, основатель Amazon, возглавляет рейтинг богатейших людей по версии Блумберга", - пишет агентство.Как пишет агентство, за сутки Безос потерял 500 миллионов долларов, его состояние составило 200 миллиардов. Тем не менее, с начала года он разбогател на 23,4 миллиарда долларов. Тем временем американский бизнесмен Илон Маск опустился на вторую строчку, его состояние за сутки опустилось сразу на 17,6 миллиарда долларов. Как отмечает Bloomberg, это связано с падением акций возглавляемой им Tesla в понедельник на 7% после выхода данных о снижении поставок компанией электромобилей в Китай до минимума с декабря 2022 года. С начала текущего года Маск потерял 31,3 миллиарда долларов. Так, разрыв в состоянии между Маском и Безосом, который на пике составлял 142 миллиарда долларов, постепенно сокращался, поскольку динамика стоимости акций Tesla и Amazon разнонаправлена. Акции производителя электромобилей подешевели на 50% с рекордных значений 2021 года, а бумаги онлайн-ритейлера, напротив, находятся вблизи исторического максимума. Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние за сутки снизилось на 1,84 миллиарда долларов, до 197 миллиардов. С начала текущего года оно выросло на 18,3 миллиарда долларов.
https://1prime.ru/20240222/843138203.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82832/57/828325788_120:0:1879:1319_1920x0_80_0_0_daaac9ef8f9c0d17db5d39cf0f8f18fd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мир, джефф безос, amazon
МИР, Джефф Безос, Amazon
08:30 05.03.2024 (обновлено: 08:33 05.03.2024)
 
Основатель Amazon снова возглавил список богатейших людей мира

Bloomberg: основатель Amazon впервые с 2021 года возглавил список богатейших людей мира

© AFP / Manjunath Kiran Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос
Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© AFP / Manjunath Kiran
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Основатель и экс-глава американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос впервые с 2021 года занял лидирующее место в списке самых богатых людей планеты, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные собственного рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
"Это первый раз с 2021 года, когда Безос, основатель Amazon, возглавляет рейтинг богатейших людей по версии Блумберга", - пишет агентство.
Как пишет агентство, за сутки Безос потерял 500 миллионов долларов, его состояние составило 200 миллиардов. Тем не менее, с начала года он разбогател на 23,4 миллиарда долларов.
Бизнес, финансы
В Forbes назвали самую дорогую компанию рунета
22 февраля, 09:00
Тем временем американский бизнесмен Илон Маск опустился на вторую строчку, его состояние за сутки опустилось сразу на 17,6 миллиарда долларов. Как отмечает Bloomberg, это связано с падением акций возглавляемой им Tesla в понедельник на 7% после выхода данных о снижении поставок компанией электромобилей в Китай до минимума с декабря 2022 года. С начала текущего года Маск потерял 31,3 миллиарда долларов.
Так, разрыв в состоянии между Маском и Безосом, который на пике составлял 142 миллиарда долларов, постепенно сокращался, поскольку динамика стоимости акций Tesla и Amazon разнонаправлена. Акции производителя электромобилей подешевели на 50% с рекордных значений 2021 года, а бумаги онлайн-ритейлера, напротив, находятся вблизи исторического максимума.
Третье место в списке BBI занимает владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно, его состояние за сутки снизилось на 1,84 миллиарда долларов, до 197 миллиардов. С начала текущего года оно выросло на 18,3 миллиарда долларов.
 
МИРДжефф БезосAmazon
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала