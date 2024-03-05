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Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, пишет СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, пишет СМИ
Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, пишет СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, пишет СМИ
Несмотря на утечку разговора военных бундесвера о возможном ударе по Крымскому мосту, Великобритания призвала Германию поставить Украине дальнобойные ракеты... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T08:51+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Несмотря на утечку разговора военных бундесвера о возможном ударе по Крымскому мосту, Великобритания призвала Германию поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя британских властей."Великобритания первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое", — цитирует газета представителя британского правительства.Как заявили опрошенные в мидобороны Британии источники, утекшей записи разговора не придали особого значения, хоть это происшествие и досадно. Также уточняется, что руководство государства признало наличие "немногочисленного" британского персонала на Украине еще на прошлой неделе, но не сообщили, чем они там занимаются.В понедельник Bloomberg передавал, что представитель премьера Великобритании назвал утечку разговора офицеров бундесвера серьезной проблемой и указал, что расследовать инцидент — дело Германии.На прошлой неделе, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее она выложила запись в социальной сети "Вконтакте".
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британия, германия, taurus, украина
БРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, TAURUS, УКРАИНА
08:51 05.03.2024 (обновлено: 08:52 05.03.2024)
 
Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, пишет СМИ

Guardian: Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

© fotolia.com / hilaryrivers%Флаг Великобритании
%Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© fotolia.com / hilaryrivers
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Несмотря на утечку разговора военных бундесвера о возможном ударе по Крымскому мосту, Великобритания призвала Германию поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает издание Guardian со ссылкой на представителя британских властей.
"Великобритания первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, и мы призываем наших союзников сделать то же самое", — цитирует газета представителя британского правительства.
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США не стали комментировать разговор немецких офицеров
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Как заявили опрошенные в мидобороны Британии источники, утекшей записи разговора не придали особого значения, хоть это происшествие и досадно. Также уточняется, что руководство государства признало наличие "немногочисленного" британского персонала на Украине еще на прошлой неделе, но не сообщили, чем они там занимаются.
В понедельник Bloomberg передавал, что представитель премьера Великобритании назвал утечку разговора офицеров бундесвера серьезной проблемой и указал, что расследовать инцидент — дело Германии.
На прошлой неделе, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Позднее она выложила запись в социальной сети "Вконтакте".
 
БРИТАНИЯГЕРМАНИЯTAURUSУКРАИНА
 
 
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