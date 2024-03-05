Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ударный понедельник на рынках - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845907963.html
Ударный понедельник на рынках
Ударный понедельник на рынках - 05.03.2024, ПРАЙМ
Ударный понедельник на рынках
Индекс Мосбиржи обновил двухлетних максимум, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3296,75 п. На вечерней сессии значение индекса превысило 3300 п. Индекс РТС... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T08:56+0300
2024-03-05T08:56+0300
мнения аналитиков
?1709618211
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил двухлетних максимум, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3296,75 п. На вечерней сессии значение индекса превысило 3300 п. Индекс РТС вырос на 1,36%, до 1137,53 п. Позитивной рыночной динамике способствовало повышение котировок акций ЛУКОЙЛа и Сбербанка, которые имеют существенный вес в расчетной базе индексов.Укрепление рубля к доллару США до 91,25 рубля не остановило рост индексов. До конца текущей недели не ожидаем резких скачков курса национальной валюты и полагаем, что валютный курс останется в диапазоне 90-93 рублей за один доллар. 5 марта Банк России опубликует данные по объему продаж валюты на ближайший месяц, что может способствовать краткосрочному укреплению рубля.Между тем на рынке суверенного долга падение котировок продолжилось: индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBI) снизился на 0,39%, обновив годовые минимумы. Тем не менее и такая динамика на рынке госдолга не смогла испортить настроения инвесторам на рынке акций. Котировки ОФЗ с высокой вероятностью продолжат снижаться.Котировки драгоценных металлов тоже повысились и достигли максимумов с начала года. Золото подорожало более чем на 1,5%, а серебро - на 3,2%. Позитивная динамика на рынке драгоценных металлов в ближайшее время, вероятно, продолжится, а котировки золота вполне могут обновить исторические максимумы.Х5 Group и Акрон включены в перечень экономически значимых организаций, что позитивно для котировок акций этих компаний. Мосбиржа установила новую базу расчета индексов: с 22 марта в основной индекс биржи будут включены бумаги Банка Санкт-Петербург, бумаги Полиметалла исключаются из базы расчета основного индекса. Сегодня МТС раскроет результаты по МСФО за 2023 год, а совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. Индексу Мосбиржи предстоит тест уровня сопротивления в 3300 п.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Даниил Болотских
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/08/842300815_102:0:1179:1077_100x100_80_0_0_3f9024693b6b716d3708268a8f830830.jpg
Даниил Болотских
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/08/842300815_102:0:1179:1077_100x100_80_0_0_3f9024693b6b716d3708268a8f830830.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:56 05.03.2024
 

Ударный понедельник на рынках

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Даниил Болотских, ведущий аналитик «Цифра брокер»
Даниил Болотских
ведущий аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил двухлетних максимум, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3296,75 п. На вечерней сессии значение индекса превысило 3300 п. Индекс РТС вырос на 1,36%, до 1137,53 п. Позитивной рыночной динамике способствовало повышение котировок акций ЛУКОЙЛа и Сбербанка, которые имеют существенный вес в расчетной базе индексов.
Укрепление рубля к доллару США до 91,25 рубля не остановило рост индексов. До конца текущей недели не ожидаем резких скачков курса национальной валюты и полагаем, что валютный курс останется в диапазоне 90-93 рублей за один доллар. 5 марта Банк России опубликует данные по объему продаж валюты на ближайший месяц, что может способствовать краткосрочному укреплению рубля.
Между тем на рынке суверенного долга падение котировок продолжилось: индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBI) снизился на 0,39%, обновив годовые минимумы. Тем не менее и такая динамика на рынке госдолга не смогла испортить настроения инвесторам на рынке акций. Котировки ОФЗ с высокой вероятностью продолжат снижаться.
Котировки драгоценных металлов тоже повысились и достигли максимумов с начала года. Золото подорожало более чем на 1,5%, а серебро - на 3,2%. Позитивная динамика на рынке драгоценных металлов в ближайшее время, вероятно, продолжится, а котировки золота вполне могут обновить исторические максимумы.
Х5 Group и Акрон включены в перечень экономически значимых организаций, что позитивно для котировок акций этих компаний. Мосбиржа установила новую базу расчета индексов: с 22 марта в основной индекс биржи будут включены бумаги Банка Санкт-Петербург, бумаги Полиметалла исключаются из базы расчета основного индекса. Сегодня МТС раскроет результаты по МСФО за 2023 год, а совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. Индексу Мосбиржи предстоит тест уровня сопротивления в 3300 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала