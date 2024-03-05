Ударный понедельник на рынках

Индекс Мосбиржи обновил двухлетних максимум, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3296,75 п. На вечерней сессии значение индекса превысило 3300 п. Индекс РТС... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T08:56+0300
2024-03-05T08:56+0300
2024-03-05T08:56+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил двухлетних максимум, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3296,75 п. На вечерней сессии значение индекса превысило 3300 п. Индекс РТС вырос на 1,36%, до 1137,53 п. Позитивной рыночной динамике способствовало повышение котировок акций ЛУКОЙЛа и Сбербанка, которые имеют существенный вес в расчетной базе индексов.Укрепление рубля к доллару США до 91,25 рубля не остановило рост индексов. До конца текущей недели не ожидаем резких скачков курса национальной валюты и полагаем, что валютный курс останется в диапазоне 90-93 рублей за один доллар. 5 марта Банк России опубликует данные по объему продаж валюты на ближайший месяц, что может способствовать краткосрочному укреплению рубля.Между тем на рынке суверенного долга падение котировок продолжилось: индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBI) снизился на 0,39%, обновив годовые минимумы. Тем не менее и такая динамика на рынке госдолга не смогла испортить настроения инвесторам на рынке акций. Котировки ОФЗ с высокой вероятностью продолжат снижаться.Котировки драгоценных металлов тоже повысились и достигли максимумов с начала года. Золото подорожало более чем на 1,5%, а серебро - на 3,2%. Позитивная динамика на рынке драгоценных металлов в ближайшее время, вероятно, продолжится, а котировки золота вполне могут обновить исторические максимумы.Х5 Group и Акрон включены в перечень экономически значимых организаций, что позитивно для котировок акций этих компаний. Мосбиржа установила новую базу расчета индексов: с 22 марта в основной индекс биржи будут включены бумаги Банка Санкт-Петербург, бумаги Полиметалла исключаются из базы расчета основного индекса. Сегодня МТС раскроет результаты по МСФО за 2023 год, а совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. Индексу Мосбиржи предстоит тест уровня сопротивления в 3300 п.
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил двухлетних максимум, повысившись в понедельник на 0,92%, до 3296,75 п. На вечерней сессии значение индекса превысило 3300 п. Индекс РТС вырос на 1,36%, до 1137,53 п. Позитивной рыночной динамике способствовало повышение котировок акций ЛУКОЙЛа и Сбербанка, которые имеют существенный вес в расчетной базе индексов.
Укрепление рубля к доллару США до 91,25 рубля не остановило рост индексов. До конца текущей недели не ожидаем резких скачков курса национальной валюты и полагаем, что валютный курс останется в диапазоне 90-93 рублей за один доллар. 5 марта Банк России опубликует данные по объему продаж валюты на ближайший месяц, что может способствовать краткосрочному укреплению рубля.
Между тем на рынке суверенного долга падение котировок продолжилось: индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBI) снизился на 0,39%, обновив годовые минимумы. Тем не менее и такая динамика на рынке госдолга не смогла испортить настроения инвесторам на рынке акций. Котировки ОФЗ с высокой вероятностью продолжат снижаться.
Котировки драгоценных металлов тоже повысились и достигли максимумов с начала года. Золото подорожало более чем на 1,5%, а серебро - на 3,2%. Позитивная динамика на рынке драгоценных металлов в ближайшее время, вероятно, продолжится, а котировки золота вполне могут обновить исторические максимумы.
Х5 Group и Акрон включены в перечень экономически значимых организаций, что позитивно для котировок акций этих компаний. Мосбиржа установила новую базу расчета индексов: с 22 марта в основной индекс биржи будут включены бумаги Банка Санкт-Петербург, бумаги Полиметалла исключаются из базы расчета основного индекса. Сегодня МТС раскроет результаты по МСФО за 2023 год, а совет директоров Мосбиржи рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 год. Индексу Мосбиржи предстоит тест уровня сопротивления в 3300 п.
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