Рынок создаст плацдарм для восходящей динамики - 05.03.2024, ПРАЙМ
Рынок создаст плацдарм для восходящей динамики
Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:24+0300
2024-03-05T09:24+0300
2024-03-05T09:24+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня утром теряют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционную тенденцию понедельника, теряя 0,2% и торгуясь в районе 82,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию индексов деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок, а также данные по объему промышленных заказов в Штатах.По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, закончив сессию в районе 3 297 пунктов. Сегодня на старте торгов, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, преобладание покупок в российских акциях может сохраниться. Основным поводом станет технический фактор – преодоление максимумов прошлого года будет стимулировать покупки. В результате, индекс Мосбиржи может попытаться преодолеть отметку 3 300 пунктов и закрепиться над ней. В случае, если рынку удастся удержать позиции выше данного уровня, будет создан плацдарм для продолжения восходящей динамики.На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар подтягивается на 0,1%, поднявшись до 91,4 рубля, евро и юань, напротив, теряют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 99,2 и 12,65 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем умеренного ослабления национальной валюты, на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть. При этом поводов для существенного движения рубля в текущий момент не наблюдается, в результате чего пара доллар/рубль продолжит удерживать позиции в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного снижения днем ранее, сегодня утром теряют порядка 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает коррекционную тенденцию понедельника, теряя 0,2% и торгуясь в районе 82,6 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию индексов деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которые покажут настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок, а также данные по объему промышленных заказов в Штатах.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи вырос на 0,9%, закончив сессию в районе 3 297 пунктов. Сегодня на старте торгов, несмотря на некоторое ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, преобладание покупок в российских акциях может сохраниться. Основным поводом станет технический фактор – преодоление максимумов прошлого года будет стимулировать покупки. В результате, индекс Мосбиржи может попытаться преодолеть отметку 3 300 пунктов и закрепиться над ней. В случае, если рынку удастся удержать позиции выше данного уровня, будет создан плацдарм для продолжения восходящей динамики.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром основные мировые валюты демонстрируют разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к 9.00 мск доллар подтягивается на 0,1%, поднявшись до 91,4 рубля, евро и юань, напротив, теряют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 99,2 и 12,65 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем умеренного ослабления национальной валюты, на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть. При этом поводов для существенного движения рубля в текущий момент не наблюдается, в результате чего пара доллар/рубль продолжит удерживать позиции в нижней половине диапазона 90 – 95 рублей.
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