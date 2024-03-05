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В Судане отреагировали на участие компаний России в восстановлении страны
В Судане отреагировали на участие компаний России в восстановлении страны - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Судане отреагировали на участие компаний России в восстановлении страны
Судан положительно оценивает участие российских компаний в восстановлении страны в постконфликтный период и поприветствует их деятельность на территории... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:26+0300
2024-03-05T09:26+0300
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АНТАЛЬЯ, 5 мар - ПРАЙМ. Судан положительно оценивает участие российских компаний в восстановлении страны в постконфликтный период и поприветствует их деятельность на территории государства, подчеркнул в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али на полях Дипломатического форума в Анталье."Россия – одна из стран, оказывающих наибольшую поддержку Судану в ООН и региональных организациях. Мы будем рады, если Россия сыграет роль в восстановлении Судана", - заявил Али.Кроме того, как ранее говорил посол России в Хартуме Андрей Черновол, российские предприятия и структуры могут внести значительный вклад в постконфликтное восстановление инфраструктуры в Судане.С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, судан
В Судане отреагировали на участие компаний России в восстановлении страны
МИД Судана: страна поприветствует участие российских компаний в восстановлении страны
АНТАЛЬЯ, 5 мар - ПРАЙМ. Судан положительно оценивает участие российских компаний в восстановлении страны в постконфликтный период и поприветствует их деятельность на территории государства, подчеркнул в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али на полях Дипломатического форума в Анталье.
"Россия – одна из стран, оказывающих наибольшую поддержку Судану в ООН и региональных организациях. Мы будем рады, если Россия сыграет роль в восстановлении Судана", - заявил Али.
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Кроме того, как ранее говорил посол России в Хартуме Андрей Черновол, российские предприятия и структуры могут внести значительный вклад в постконфликтное восстановление инфраструктуры в Судане.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.