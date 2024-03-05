https://1prime.ru/20240305/845910166.html

На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца

На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца - 05.03.2024, ПРАЙМ

На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца

Среди противников России произошел раскол после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, сообщает... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T09:48+0300

2024-03-05T09:48+0300

2024-03-05T09:53+0300

россия

германия

запад

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Среди противников России произошел раскол после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, сообщает американская Politico."За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия", - пишет газета.Кроме того, как сообщается в статье, последствиями публикации записи стал не только раскол на Западе, но и дискредитация канцлера Германии Олафа Шольца и срыв планов Украины по получению дальнобойных ракет Taurus.На прошлой неделе, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжение попала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Кроме того, в записи прослеживается обсуждение возможной отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, что канцлер Шольц неоднократно отрицал. Позднее Симоньян выложила запись в социальной сети "Вконтакте".В МИД России потребовали незамедлительных объяснений утекшей записи, в то время как бундестаг призвал минобороны Германии в срочном порядке прокомментировать происшествие. Позднее бундесвер признал, что запись является подлинной.

https://1prime.ru/20240305/germaniya-845908734.html

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