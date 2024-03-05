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На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца - 05.03.2024, ПРАЙМ
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На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца - 05.03.2024, ПРАЙМ
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
Среди противников России произошел раскол после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, сообщает... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T09:48+0300
2024-03-05T09:53+0300
россия
германия
запад
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Среди противников России произошел раскол после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, сообщает американская Politico."За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия", - пишет газета.Кроме того, как сообщается в статье, последствиями публикации записи стал не только раскол на Западе, но и дискредитация канцлера Германии Олафа Шольца и срыв планов Украины по получению дальнобойных ракет Taurus.На прошлой неделе, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжение попала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Кроме того, в записи прослеживается обсуждение возможной отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, что канцлер Шольц неоднократно отрицал. Позднее Симоньян выложила запись в социальной сети "Вконтакте".В МИД России потребовали незамедлительных объяснений утекшей записи, в то время как бундестаг призвал минобороны Германии в срочном порядке прокомментировать происшествие. Позднее бундесвер признал, что запись является подлинной.
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россия, германия, запад
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД
09:48 05.03.2024 (обновлено: 09:53 05.03.2024)
 
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца

Politico: "шпионская операция Путина" против Германии расколола Запад

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Среди противников России произошел раскол после утечки разговора высокопоставленных офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, сообщает американская Politico.
"За последние несколько дней Москве удалось посеять раскол среди своих врагов, дискредитировать канцлера Германии и помешать усилиям Украины по получению ключевого оружия", - пишет газета.
Кроме того, как сообщается в статье, последствиями публикации записи стал не только раскол на Западе, но и дискредитация канцлера Германии Олафа Шольца и срыв планов Украины по получению дальнобойных ракет Taurus.
Рейхстаг, Берлин, Германия
СМИ указало на необходимость "капремонта" в контрразведке ФРГ после утечки
09:16
На прошлой неделе, 1 марта, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжение попала аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Кроме того, в записи прослеживается обсуждение возможной отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, что канцлер Шольц неоднократно отрицал. Позднее Симоньян выложила запись в социальной сети "Вконтакте".
В МИД России потребовали незамедлительных объяснений утекшей записи, в то время как бундестаг призвал минобороны Германии в срочном порядке прокомментировать происшествие. Позднее бундесвер признал, что запись является подлинной.
 
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