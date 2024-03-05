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Рынок покинул полугодовой боковик - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Рынок покинул полугодовой боковик
Рынок покинул полугодовой боковик - 05.03.2024, ПРАЙМ
Рынок покинул полугодовой боковик
Индекс Мосбиржи обновил двухлетние максимумы и поднялся выше отметки 3300 пунктов. Он покидает полугодовой боковик и ближайщие цели смещаются к 3380, а... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:13+0300
2024-03-05T10:14+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил двухлетние максимумы и поднялся выше отметки 3300 пунктов. Он покидает полугодовой боковик и ближайщие цели смещаются к 3380, а среднесрочные к 3600.Обороты вчера почти достигли 100 млрд руб. Перекупленности пока явной нет, и индекс может еще подрасти перед откатом. Сбер пока не успел взять круглую отметку в 300 руб. за акцию. Еще один тяжеловес — ЛУКОЙЛ — на подходе к обновлению максимумов.Хороший рост вчера показали золотодобытчики Полюс, ЮГК, Полиметалл на фоне подъем котировок самого золота выше $2100 за тройскую унцию. Еще не обновлены исторические максимумы декабря, но закрытие дня уже рекордное. Геополитическая нестабильность провоцирует диверсификацию и спрос на золото.Акции Яндекса выросли еще почти на 5%. Бумага прибавила 46% с начала года в ожидании разделения бизнеса. Уже в четверг акционеры проведут собрание по вопросу реструктуризации. Аналитики БКС считают справедливой оценку бумаг на уровне 4400 руб. при обмене акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО "Яндекс" с коэффициентом 1:1.Бумаги X5 прибавили еще 3% после ожидаемых новостей о включении компании в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Аналитики БКС отмечают, что попадание X5 Group в данный список — наиболее реалистичный вариант ее редомициляции в РФ в этом году. И это позволит вернуться к выплате дивидендов.Отскок на 20% последовал в расписках QIWI после обвала в феврале. Волатильность может оставаться высокой.Сегодня ждем отчетов Аэрофлота, МТС. Рекомендации по дивидендам от Мосбиржи.
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Альберт Короев
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Альберт Короев
https://cdnn.1prime.ru/img/76522/64/765226436_0:0:1000:1001_100x100_80_0_0_dd57d2ca4c42284a723b4e4a892a517b.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции, торги
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции, Торги
10:13 05.03.2024 (обновлено: 10:14 05.03.2024)
 

Рынок покинул полугодовой боковик

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Альберт Короев
Альберт Короев
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил двухлетние максимумы и поднялся выше отметки 3300 пунктов. Он покидает полугодовой боковик и ближайщие цели смещаются к 3380, а среднесрочные к 3600.
Обороты вчера почти достигли 100 млрд руб. Перекупленности пока явной нет, и индекс может еще подрасти перед откатом. Сбер пока не успел взять круглую отметку в 300 руб. за акцию. Еще один тяжеловес — ЛУКОЙЛ — на подходе к обновлению максимумов.
Хороший рост вчера показали золотодобытчики Полюс, ЮГК, Полиметалл на фоне подъем котировок самого золота выше $2100 за тройскую унцию. Еще не обновлены исторические максимумы декабря, но закрытие дня уже рекордное. Геополитическая нестабильность провоцирует диверсификацию и спрос на золото.
Акции Яндекса выросли еще почти на 5%. Бумага прибавила 46% с начала года в ожидании разделения бизнеса. Уже в четверг акционеры проведут собрание по вопросу реструктуризации. Аналитики БКС считают справедливой оценку бумаг на уровне 4400 руб. при обмене акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО "Яндекс" с коэффициентом 1:1.
Бумаги X5 прибавили еще 3% после ожидаемых новостей о включении компании в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО). Аналитики БКС отмечают, что попадание X5 Group в данный список — наиболее реалистичный вариант ее редомициляции в РФ в этом году. И это позволит вернуться к выплате дивидендов.
Отскок на 20% последовал в расписках QIWI после обвала в феврале. Волатильность может оставаться высокой.
Сегодня ждем отчетов Аэрофлота, МТС. Рекомендации по дивидендам от Мосбиржи.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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