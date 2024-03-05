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"Киви банк" предъявил иск к своим контролирующим компаниям

"Киви банк" предъявил иск к своим контролирующим компаниям - 05.03.2024, ПРАЙМ

"Киви банк" предъявил иск к своим контролирующим компаниям

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Киви банка" в лице временной администрации к контролирующим компаниям – гонконгской Fusion Factor Fintech Limited,... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T10:31+0300

2024-03-05T10:31+0300

2024-03-05T10:31+0300

"киви банк"

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МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Киви банка" в лице временной администрации к контролирующим компаниям – гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, кипрской Qiwi plc и российскому АО "Киви", следует из информации в картотеке арбитражных дел. Предмет и основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются. Иск поступил в суд 4 марта и к рассмотрению на данный момент еще не принят. Третьим лицом к спору истец просит привлечь АО "Реестр" - реестродержателя "Киви банка". Группа Qiwi в конце января продала российские активы, консолидированные под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки - 23,75 миллиарда рублей. Группа Qiwi plc 26 февраля сообщила, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России могут быть не выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка", кроме того, эта ситуация может обернуться рисками для планируемого обратного выкупа акций. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка" (89-е место в банковской системе по величине активов) и назначил туда временную администрацию. Такое решение ЦБ обосновал, в том числе, тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. По данным регулятора, деятельность "Киви банка" характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных, в том числе, на обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор. В конце февраля АСВ сообщало, что "Киви банк", предварительно, имеет достаточно активов для расчетов со всеми кредиторами, в том числе с владельцами электронных кошельков, которых выявлено порядка 9,3 миллиона с общей суммой средств 4,4 миллиарда рублей.

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"киви банк"