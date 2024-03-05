https://1prime.ru/20240305/845913371.html

В турецких отелях пожаловались на невозможность получить плату от россиян

В турецких отелях пожаловались на невозможность получить плату от россиян - 05.03.2024, ПРАЙМ

В турецких отелях пожаловались на невозможность получить плату от россиян

Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T10:39+0300

2024-03-05T10:39+0300

2024-03-05T10:39+0300

турция

россия

туризм

платежи

https://cdnn.1prime.ru/img/83178/13/831781396_0:0:2787:1569_1920x0_80_0_0_199d0a737452f1daa8ecbeb92155ef04.jpg

АНКАРА, 5 мар – ПРАЙМ. Турецкие отели не могут получить плату за проживание гостей из России, а туристические компании не могут отправить взносы за участие в московской международной отраслевой выставке из-за платежных проблем, вызванных санкциями против РФ, пишет во вторник газета Aydınık со ссылкой на заместителя председателя партии Vatan ("Родина"), кандидата в главы муниципалитета Антальи Сердара Ускюплю. Блокада Запада, установленная на банковскую систему Турции в связи с платежными переводами из РФ, очень жесткая, экспортеры не могут получить прибыль, сообщила в понедельник газета Ekonomim со ссылкой на источники. Проблема с платежными переводами из России в Турцию во многом сохраняется, продолжается интенсивная работа по ее урегулированию, заявил РИА Новости посол России в Турции Алексей Ерхов. "Наши туркомпании, которые хотят принять участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства в Москве 19-21 марта, не могут отправить свои взносы за участие. Наши отели не могут получить плату за проживание из России. Валюта, отправленная из России, либо выплачивается с большим опозданием, либо возвращается обратно", - приводит издание слова Ускюплю. "Если эмбарго против России продолжится, то наш туристический сектор и сотни тысяч наших сограждан, которые зарабатывают на жизнь туризмом в этом сезоне, ждут большие проблемы. Российские туристы лишены возможности пользоваться картой "Мир" и расплачиваться валютой. Десятки тысяч наших торговцев в сфере туризма несут большие убытки", - отметил политик. По его словам, деловой мир Турции находится под серьезным давлением, оказываемым на него США "с целью прекращения торговли между Россией и Турцией". "Турецкие компании, участвующие в прямой или косвенной торговле, находятся под угрозой внесения в черный список США. Перевод иностранной валюты из России в Турцию находится под давлением США. В то время как Турция страдает от нехватки иностранной валюты, банки возвращают валюту, отправленную из России нашим компаниям. Санкционное давление на торговлю с Россией, наш экспорт, наших производителей, Турцию и экономику Антальи наносит очень большой ущерб. Торговля с Россией имеет огромное значение для нашей Антальи. Анталья - туристический центр Турции, российские туристы составляют значительную часть иностранных гостей, посещающих наш город", - отметил он. Турецкая сторона на официальном уровне осведомлена об имеющихся проблемах в платежных переводах с Россией, считает ситуацию некатастрофичной, соответствующие ведомства двух стран работают над урегулированием ситуации, сообщал РИА Новости источник в администрации президента страны. При этом источник в банковском секторе 14 февраля сообщал, что США, исходя из санкционной политики, предупреждают ряд частных банков Турции о необходимости тщательной проверки платежных переводов с Россией, доходит до угрожающего тона.

https://1prime.ru/20240305/sistema-845905620.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, туризм, платежи