Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии могут возобновить воинский призыв - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845913502.html
В Германии могут возобновить воинский призыв
В Германии могут возобновить воинский призыв - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Германии могут возобновить воинский призыв
Решение по поводу возвращения воинского призыва в Германии, вероятно, будет принято до следующих парламентских выборов в 2025 году, пишет издание Spiegel со... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:40+0300
2024-03-05T10:41+0300
германия
бундесвер
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Решение по поводу возвращения воинского призыва в Германии, вероятно, будет принято до следующих парламентских выборов в 2025 году, пишет издание Spiegel со ссылкой на слова главы миобороны ФРГ Бориса Писториуса."Федеральный министр намерен принять директивное решение о воинском призыве в ходе текущего срока созыва парламента", - пишет Spiegel, приводя внутренний документ министерства обороны.Также, согласно статье, Писториус поручил бундесверу разработать варианты введения всеобщей воинской обязанности в Германии и представить их к 1 апреля текущего года.По информации газеты, министр планирует сделать в Германии такую модель воинского призыва, которая смогла бы поспособствовать "общей социальной устойчивости" и которая была бы адаптирована к потенциальным угрозам. В этой связи, отмечается, что образцом такой системы могла бы стать шведская, которая предусматривает отбор молодых людей на службу по определенным критериям.
https://1prime.ru/20240229/845745240.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, бундесвер
ГЕРМАНИЯ, Бундесвер
10:40 05.03.2024 (обновлено: 10:41 05.03.2024)
 
В Германии могут возобновить воинский призыв

Spiegel: Писториус намерен принять решение о воинском призыве до выборов 2025 года

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Решение по поводу возвращения воинского призыва в Германии, вероятно, будет принято до следующих парламентских выборов в 2025 году, пишет издание Spiegel со ссылкой на слова главы миобороны ФРГ Бориса Писториуса.
"Федеральный министр намерен принять директивное решение о воинском призыве в ходе текущего срока созыва парламента", - пишет Spiegel, приводя внутренний документ министерства обороны.
Министр обороны Германии Борис Писториус и посол США в Германии Эми Гутман - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море
29 февраля, 17:22
Также, согласно статье, Писториус поручил бундесверу разработать варианты введения всеобщей воинской обязанности в Германии и представить их к 1 апреля текущего года.
По информации газеты, министр планирует сделать в Германии такую модель воинского призыва, которая смогла бы поспособствовать "общей социальной устойчивости" и которая была бы адаптирована к потенциальным угрозам. В этой связи, отмечается, что образцом такой системы могла бы стать шведская, которая предусматривает отбор молодых людей на службу по определенным критериям.
 
ГЕРМАНИЯБундесвер
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала