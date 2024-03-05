https://1prime.ru/20240305/845913502.html
В Германии могут возобновить воинский призыв
В Германии могут возобновить воинский призыв - 05.03.2024, ПРАЙМ
В Германии могут возобновить воинский призыв
Решение по поводу возвращения воинского призыва в Германии, вероятно, будет принято до следующих парламентских выборов в 2025 году, пишет издание Spiegel со... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:40+0300
2024-03-05T10:40+0300
2024-03-05T10:41+0300
германия
бундесвер
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Решение по поводу возвращения воинского призыва в Германии, вероятно, будет принято до следующих парламентских выборов в 2025 году, пишет издание Spiegel со ссылкой на слова главы миобороны ФРГ Бориса Писториуса."Федеральный министр намерен принять директивное решение о воинском призыве в ходе текущего срока созыва парламента", - пишет Spiegel, приводя внутренний документ министерства обороны.Также, согласно статье, Писториус поручил бундесверу разработать варианты введения всеобщей воинской обязанности в Германии и представить их к 1 апреля текущего года.По информации газеты, министр планирует сделать в Германии такую модель воинского призыва, которая смогла бы поспособствовать "общей социальной устойчивости" и которая была бы адаптирована к потенциальным угрозам. В этой связи, отмечается, что образцом такой системы могла бы стать шведская, которая предусматривает отбор молодых людей на службу по определенным критериям.
https://1prime.ru/20240229/845745240.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, бундесвер
В Германии могут возобновить воинский призыв
Spiegel: Писториус намерен принять решение о воинском призыве до выборов 2025 года
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
Решение по поводу возвращения воинского призыва в Германии, вероятно, будет принято до следующих парламентских выборов в 2025 году, пишет
издание Spiegel со ссылкой на слова главы миобороны ФРГ Бориса Писториуса.
"Федеральный министр намерен принять директивное решение о воинском призыве в ходе текущего срока созыва парламента", - пишет Spiegel, приводя внутренний документ министерства обороны.
В Германии обвинили Писториуса в замалчивании инцидента в Красном море
Также, согласно статье, Писториус поручил бундесверу разработать варианты введения всеобщей воинской обязанности в Германии и представить их к 1 апреля текущего года.
По информации газеты, министр планирует сделать в Германии такую модель воинского призыва, которая смогла бы поспособствовать "общей социальной устойчивости" и которая была бы адаптирована к потенциальным угрозам. В этой связи, отмечается, что образцом такой системы могла бы стать шведская, которая предусматривает отбор молодых людей на службу по определенным критериям.