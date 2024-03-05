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В Германии могут возобновить воинский призыв

В Германии могут возобновить воинский призыв - 05.03.2024, ПРАЙМ

В Германии могут возобновить воинский призыв

Решение по поводу возвращения воинского призыва в Германии, вероятно, будет принято до следующих парламентских выборов в 2025 году, пишет издание Spiegel со... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T10:40+0300

2024-03-05T10:40+0300

2024-03-05T10:41+0300

германия

бундесвер

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Решение по поводу возвращения воинского призыва в Германии, вероятно, будет принято до следующих парламентских выборов в 2025 году, пишет издание Spiegel со ссылкой на слова главы миобороны ФРГ Бориса Писториуса."Федеральный министр намерен принять директивное решение о воинском призыве в ходе текущего срока созыва парламента", - пишет Spiegel, приводя внутренний документ министерства обороны.Также, согласно статье, Писториус поручил бундесверу разработать варианты введения всеобщей воинской обязанности в Германии и представить их к 1 апреля текущего года.По информации газеты, министр планирует сделать в Германии такую модель воинского призыва, которая смогла бы поспособствовать "общей социальной устойчивости" и которая была бы адаптирована к потенциальным угрозам. В этой связи, отмечается, что образцом такой системы могла бы стать шведская, которая предусматривает отбор молодых людей на службу по определенным критериям.

https://1prime.ru/20240229/845745240.html

германия

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германия, бундесвер