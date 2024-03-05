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Пользователям iPhone предоставят новую услугу по установке Сбербанк-онлайн - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Пользователям iPhone предоставят новую услугу по установке Сбербанк-онлайн
Пользователям iPhone предоставят новую услугу по установке Сбербанк-онлайн - 05.03.2024, ПРАЙМ
Пользователям iPhone предоставят новую услугу по установке Сбербанк-онлайн
Сбербанк запустил более чем в 200 городах России услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на устройствах Apple, сообщила кредитная организация. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:42+0300
2024-03-05T10:42+0300
сбербанк
мобильное приложение
ios
apple
iphone
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Сбербанк запустил более чем в 200 городах России услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на устройствах Apple, сообщила кредитная организация. "Выездной сервис "Сбера" пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение "Учет Онлайн" для доступа к "Сбербанк Онлайн" на iOS. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте "Сбера", указав удобное время и место встречи с сотрудником", - сказано в сообщении. Опция доступна более чем в 200 городах страны. Сотрудники выездного сервиса готовы помочь обновить или скачать "Сбербанк Онлайн" и для Android-устройств, а также ряд других приложений "Сбера" и его партнеров (например, "СберИнвестиции" - приложение для розничных инвестиций на каждый день). Как указала старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина, помощь в получении доступа к "Сбербанк Онлайн" стала одной из самых популярных нефинансовых услуг в отделениях банка. "Только за прошлый год сотрудники офисов совершили 5 миллионов установок приложения "Сбербанк Онлайн". А за два месяца этого года — почти 1 миллион, включая "Учет Онлайн". Поэтому мы решили распространить эту опцию и на наш выездной сервис", - пояснила она. В рамках выездного сервиса сотрудники "Сбера" привозят карты, оформляют образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки и оказывают еще ряд услуг. Сбербанк в конце января выпустил новое приложение для клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн". Через несколько дней оно было удалено из магазина приложений App Store.
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сбербанк, мобильное приложение, ios, apple, iphone
Сбербанк, мобильное приложение, iOS, Apple, iPhone
10:42 05.03.2024
 
Пользователям iPhone предоставят новую услугу по установке Сбербанк-онлайн

"Сбер" запустил услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на iOS

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкiPhone 14 pro
iPhone 14 pro - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Сбербанк запустил более чем в 200 городах России услугу выезда сотрудника для установки своего приложения на устройствах Apple, сообщила кредитная организация.
"Выездной сервис "Сбера" пополнился еще одной популярной услугой. Теперь сотрудники банка помогут установить приложение "Учет Онлайн" для доступа к "Сбербанк Онлайн" на iOS. Чтобы воспользоваться выездным сервисом, нужно оставить заявку на сайте "Сбера", указав удобное время и место встречи с сотрудником", - сказано в сообщении.
Опция доступна более чем в 200 городах страны. Сотрудники выездного сервиса готовы помочь обновить или скачать "Сбербанк Онлайн" и для Android-устройств, а также ряд других приложений "Сбера" и его партнеров (например, "СберИнвестиции" - приложение для розничных инвестиций на каждый день).
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Как указала старший вице-президент, руководитель блока "Сеть продаж" Сбербанка Татьяна Галкина, помощь в получении доступа к "Сбербанк Онлайн" стала одной из самых популярных нефинансовых услуг в отделениях банка. "Только за прошлый год сотрудники офисов совершили 5 миллионов установок приложения "Сбербанк Онлайн". А за два месяца этого года — почти 1 миллион, включая "Учет Онлайн". Поэтому мы решили распространить эту опцию и на наш выездной сервис", - пояснила она.
В рамках выездного сервиса сотрудники "Сбера" привозят карты, оформляют образовательные и потребительские кредиты, вклады, страховки и оказывают еще ряд услуг.
Сбербанк в конце января выпустил новое приложение для клиентов с устройствами на iOS под названием "Учет Онлайн". Через несколько дней оно было удалено из магазина приложений App Store.
 
Сбербанкмобильное приложениеiOSAppleiPhone
 
 
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