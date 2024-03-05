https://1prime.ru/20240305/845914376.html
Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ
Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ
Поставки Германией Украине вооружения оказались под еще большим сомнением на фоне утечки беседы немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, сообщает | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:49+0300
2024-03-05T10:49+0300
2024-03-05T10:49+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Поставки Германией Украине вооружения оказались под еще большим сомнением на фоне утечки беседы немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, сообщает газета Financial Times. "Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии", — цитируют авторы статьи слова оборонного аналитика из немецкого совета по международным отношениям Кристиана Меллинга.В статье отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина.Ранее издание Politico писало, что опубликованная запись посеяла раскол среди противников России, а также дискредитировала Шольца.После публикации 1 марта записи разговора военных бундесвера в МИД России потребовали незамедлительных объяснений, в то время как бундестаг призвал минобороны Германии в срочном порядке прокомментировать происшествие. Позднее бундесвер признал, что запись является подлинной.В аудиозаписи высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Кроме того, в записи прослеживается обсуждение возможной отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, что канцлер Шольц неоднократно отрицал.
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россия, германия, украина
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ
FT: перспектива передачи ракет Taurus Украине оказалась под еще большим вопросом
МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ.
Поставки Германией Украине вооружения оказались под еще большим сомнением на фоне утечки беседы немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, сообщает газета Financial Times.
"Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии", — цитируют авторы статьи слова оборонного аналитика из немецкого совета по международным отношениям Кристиана Меллинга.
В статье отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина.
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
Ранее издание Politico писало
, что опубликованная запись посеяла раскол среди противников России, а также дискредитировала Шольца.
После публикации 1 марта записи разговора военных бундесвера в МИД России потребовали незамедлительных объяснений, в то время как бундестаг призвал минобороны Германии в срочном порядке прокомментировать происшествие. Позднее бундесвер признал, что запись является подлинной.
В аудиозаписи высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Кроме того, в записи прослеживается обсуждение возможной отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, что канцлер Шольц неоднократно отрицал.