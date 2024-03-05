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Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ
Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ
Поставки Германией Украине вооружения оказались под еще большим сомнением на фоне утечки беседы немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, сообщает | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T10:49+0300
2024-03-05T10:49+0300
россия
германия
украина
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Поставки Германией Украине вооружения оказались под еще большим сомнением на фоне утечки беседы немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, сообщает газета Financial Times. "Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии", — цитируют авторы статьи слова оборонного аналитика из немецкого совета по международным отношениям Кристиана Меллинга.В статье отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина.Ранее издание Politico писало, что опубликованная запись посеяла раскол среди противников России, а также дискредитировала Шольца.После публикации 1 марта записи разговора военных бундесвера в МИД России потребовали незамедлительных объяснений, в то время как бундестаг призвал минобороны Германии в срочном порядке прокомментировать происшествие. Позднее бундесвер признал, что запись является подлинной.В аудиозаписи высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Кроме того, в записи прослеживается обсуждение возможной отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, что канцлер Шольц неоднократно отрицал.
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россия, германия, украина
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
10:49 05.03.2024
 
Россия "ударила" по Украине в неожиданном месте, пишет СМИ

FT: перспектива передачи ракет Taurus Украине оказалась под еще большим вопросом

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Поставки Германией Украине вооружения оказались под еще большим сомнением на фоне утечки беседы немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту, сообщает газета Financial Times.

"Целью России было сделать так, чтобы Шольц никогда не изменил мнение по поставкам ракет Taurus Украине. Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии", — цитируют авторы статьи слова оборонного аналитика из немецкого совета по международным отношениям Кристиана Меллинга.
В статье отмечается, что канцлер Германии Олаф Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске президента России Владимира Путина.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
На Западе восхитились "операцией Путина" против Шольца
09:48
Ранее издание Politico писало, что опубликованная запись посеяла раскол среди противников России, а также дискредитировала Шольца.
После публикации 1 марта записи разговора военных бундесвера в МИД России потребовали незамедлительных объяснений, в то время как бундестаг призвал минобороны Германии в срочном порядке прокомментировать происшествие. Позднее бундесвер признал, что запись является подлинной.
В аудиозаписи высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". Кроме того, в записи прослеживается обсуждение возможной отправки на Украину дальнобойных ракет Taurus, что канцлер Шольц неоднократно отрицал.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
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