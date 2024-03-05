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В Госдуму внесли проект об отсрочке для молодых сотрудников ВПК

В Госдуму внесли проект об отсрочке для молодых сотрудников ВПК - 05.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект об отсрочке для молодых сотрудников ВПК

В Государственную Думу внесли законопроект о пятилетней отсрочке от призыва молодым специалистам, работающим в ряде направлений сферы военно-промышленного... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T11:09+0300

2024-03-05T11:09+0300

2024-03-05T11:36+0300

россия

госдума

призыв на военную службу

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В Государственную Думу внесли законопроект о пятилетней отсрочке от призыва молодым специалистам, работающим в ряде направлений сферы военно-промышленного комплекса.Отмечается, что инициаторами выступили главы думских комитетов по труду, регполитике и спорту Ярослав Нилов, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, а также депутаты фракции ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева.Согласно пояснительной записке, документ внесет изменения в статью 24 Ф3 "О воинской обязанности и военной службе". Молодым специалистам, которые поступили на работу на условиях полного рабочего дня в основные производственные подразделения предприятий отрасли боеприпасов и спецхимии на должности инженерно-технических работников, выполняющие работы, непосредственно связанные с разработкой, производством и сборкой боеприпасов и их компонентов, предоставят отсрочку от призыва на пять лет.Как отметили авторы проекта, сейчас частично решить проблему нехватки персонала на предприятиях помогло увеличение зарплат до среднеотраслевого уровня по региону и расширение социального пакета. Однако, по их словам, проблема все еще существует, указанные меры не смогли справиться с ней полностью.Таким образом, согласно записке к законопроекту, одним из способов привлечения молодых кадров в отрасль может стать возможность предоставления выпускникам организаций среднего профессионального и высшего образования, получившим работу на предприятия ВПК, отсрочки от призыва на военную службу.

https://1prime.ru/20240302/845813006.html

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россия, госдума, призыв на военную службу