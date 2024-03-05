https://1prime.ru/20240305/845915260.html

Не привыкли к холоду: автоэксперты подвели итоги первой зимы для "китайцев"

Не привыкли к холоду: автоэксперты подвели итоги первой зимы для "китайцев" - 05.03.2024, ПРАЙМ

Не привыкли к холоду: автоэксперты подвели итоги первой зимы для "китайцев"

Россияне этой зимой столкнулись с аномальными холодами, основными проблемами для водителей были запуск и электроника автомобилей, особенно китайских. Об этом... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T11:23+0300

2024-03-05T11:23+0300

2024-03-05T11:23+0300

авто

россия

китай

зима

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россияне этой зимой столкнулись с аномальными холодами, основными проблемами для водителей были запуск и электроника автомобилей, особенно китайских. Об этом пишет портал 32cars.ru со ссылкой на экспертов.По словам автоэкспертов Егора Васильева и Юрия Пахоменко, машины китайского производства не проходили испытания холодом, сталкивались с замерзанием сенсорных панелей и стекол, неправильной работой климат-контроля и мультимедийных систем, а также сбою в работе автоматических систем. "Основные жалобы зимой включают сбои в работе сенсорных панелей, мультимедийных систем, а также уменьшение эффективности отопления салона и ухудшение характеристик аккумуляторов", - сказал обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов.Он также указал, что производители КНР используют более дешевые и менее надежные компоненты.

https://1prime.ru/20240228/844628195.html

китай

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авто, россия, китай, зима