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Не привыкли к холоду: автоэксперты подвели итоги первой зимы для "китайцев"
Не привыкли к холоду: автоэксперты подвели итоги первой зимы для "китайцев" - 05.03.2024, ПРАЙМ
Не привыкли к холоду: автоэксперты подвели итоги первой зимы для "китайцев"
Россияне этой зимой столкнулись с аномальными холодами, основными проблемами для водителей были запуск и электроника автомобилей, особенно китайских. Об этом... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T11:23+0300
2024-03-05T11:23+0300
2024-03-05T11:23+0300
авто
россия
китай
зима
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Россияне этой зимой столкнулись с аномальными холодами, основными проблемами для водителей были запуск и электроника автомобилей, особенно китайских. Об этом пишет портал 32cars.ru со ссылкой на экспертов.По словам автоэкспертов Егора Васильева и Юрия Пахоменко, машины китайского производства не проходили испытания холодом, сталкивались с замерзанием сенсорных панелей и стекол, неправильной работой климат-контроля и мультимедийных систем, а также сбою в работе автоматических систем. "Основные жалобы зимой включают сбои в работе сенсорных панелей, мультимедийных систем, а также уменьшение эффективности отопления салона и ухудшение характеристик аккумуляторов", - сказал обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов.Он также указал, что производители КНР используют более дешевые и менее надежные компоненты.
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авто, россия, китай, зима
Авто, РОССИЯ, КИТАЙ, зима
Не привыкли к холоду: автоэксперты подвели итоги первой зимы для "китайцев"
Автоэксперты провели исследование основных поломок китайских авто в мороз
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
Россияне этой зимой столкнулись с аномальными холодами, основными проблемами для водителей были запуск и электроника автомобилей, особенно китайских. Об этом пишет портал 32cars.ru
со ссылкой на экспертов.
По словам автоэкспертов Егора Васильева и Юрия Пахоменко, машины китайского производства не проходили испытания холодом, сталкивались с замерзанием сенсорных панелей и стекол, неправильной работой климат-контроля и мультимедийных систем, а также сбою в работе автоматических систем.
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"Основные жалобы зимой включают сбои в работе сенсорных панелей, мультимедийных систем, а также уменьшение эффективности отопления салона и ухудшение характеристик аккумуляторов", - сказал обозреватель автомобильного портала "Дром" Сергей Цыганов.
Он также указал, что производители КНР используют более дешевые и менее надежные компоненты.