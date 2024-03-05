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Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества
Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества - 05.03.2024, ПРАЙМ
Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества
После поджога электроподстанции экоактивистами в Германии завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества, сообщает немецкое издание... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T11:25+0300
2024-03-05T11:25+0300
германия
протесты
электроподстанции
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. После поджога электроподстанции экоактивистами в Германии завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества, сообщает немецкое издание Bild."Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества", - отмечают авторы статьи.Сообщается, что поджог произошел 5 марта на подстанции в Штайнфурте примерно в 4.50 по местному времени (6.50 мск). В настоящий момент спецалисты во взрывчатым веществам обследуют объект возгорания, и в этой связи подача электричества может быть возобновлена только через несколько часов.Как уточнило издание RBB24, в столице Германии без электричества остались районы Вильгельмсхаген и Рансдорф.
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германия, протесты, электроподстанции
ГЕРМАНИЯ, протесты, электроподстанции
11:25 05.03.2024
 
Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества

Завод Tesla и часть Берлина остались без электричества из-за экоактивистов

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. После поджога электроподстанции экоактивистами в Германии завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества, сообщает немецкое издание Bild.
"Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества", - отмечают авторы статьи.
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Сообщается, что поджог произошел 5 марта на подстанции в Штайнфурте примерно в 4.50 по местному времени (6.50 мск). В настоящий момент спецалисты во взрывчатым веществам обследуют объект возгорания, и в этой связи подача электричества может быть возобновлена только через несколько часов.
Как уточнило издание RBB24, в столице Германии без электричества остались районы Вильгельмсхаген и Рансдорф.
 
ГЕРМАНИЯпротестыэлектроподстанции
 
 
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