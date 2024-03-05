https://1prime.ru/20240305/845915503.html

Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества

Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества - 05.03.2024, ПРАЙМ

Экоактивисты в Германии оставили завод Tesla без электричества

После поджога электроподстанции экоактивистами в Германии завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества, сообщает немецкое издание... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T11:25+0300

2024-03-05T11:25+0300

2024-03-05T11:25+0300

германия

протесты

электроподстанции

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. После поджога электроподстанции экоактивистами в Германии завод Tesla, город Экнер и два района Берлина остались без электричества, сообщает немецкое издание Bild."Мирный протест превращается в неприкрытое насилие. Экопреступники во вторник утром поджогом парализовали автомобильный завод Tesla в Грюнхайде на 12 500 сотрудников. Весь завод, город Экнер и некоторые районы Берлина остались без электричества", - отмечают авторы статьи.Сообщается, что поджог произошел 5 марта на подстанции в Штайнфурте примерно в 4.50 по местному времени (6.50 мск). В настоящий момент спецалисты во взрывчатым веществам обследуют объект возгорания, и в этой связи подача электричества может быть возобновлена только через несколько часов.Как уточнило издание RBB24, в столице Германии без электричества остались районы Вильгельмсхаген и Рансдорф.

https://1prime.ru/20240305/utechka-845909626.html

германия

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германия, протесты, электроподстанции