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Стоимость газа в Европе превысила 300 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе превысила 300 долларов за тысячу кубометров - 05.03.2024, ПРАЙМ

Стоимость газа в Европе превысила 300 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе во вторник растут более чем на 7%, превышая 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 05.03.2024, ПРАЙМ

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европа

газ

энергетика

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе во вторник растут более чем на 7%, превышая 300 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 302,9 доллара (+4,3%). А по состоянию на 11.11 мск их стоимость составляет 311,3 доллара (+7,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 290,5 доллара за тысячу кубометров. Ранее, во второй половине февраля, эти цены опустились ниже 250 долларов за тысячу кубометров. Биржевые котировки опускались ниже этой отметки в апреле–мае 2021 года. Однако в отдельные дни лета того же года они могли кратковременно возвращаться к этому уровню. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров, по итогам февраля текущего года – почти 290 долларов после 340 долларов в январе.

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европа, газ, энергетика