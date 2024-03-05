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В Крыму вдвое выросло число бронирований отелей на лето

В Крыму вдвое выросло число бронирований отелей на лето - 05.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму вдвое выросло число бронирований отелей на лето

Бронирования летнего отдыха в Крыму в этом году выросли по количеству вдвое по сравнению с прошлым годом, особенной популярностью пользуются отели по системе... | 05.03.2024, ПРАЙМ

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2024-03-05T11:50+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бронирования летнего отдыха в Крыму в этом году выросли по количеству вдвое по сравнению с прошлым годом, особенной популярностью пользуются отели по системе "все включено", сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Число бронирований крымских отелей на июль-сентябрь выросло на 100% и выше по сравнению с прошлым годом", - сообщили в союзе со ссылкой на платформу для гостиничного бизнеса Travelline. В РСТ отметили, что о двукратном росте продаж на высокий сезон говорят и туроператоры, причем отмечают особенную популярность отелей, предлагающих систему "все включено". В РСТ уточнили, что и в целом больше всего у туристов востребованы июль, август, сентябрь, а наибольший прирост идет в отношении недорогих отелей (+84%) и трехзвездочных (+72%). "Прирост спроса на размещение уровня 4-5* чуть ниже – 42%. При этом треть бронирований приходится на жителей самого полуострова, еще 27% - на Москву и область, 6,6% - на туристов из Краснодарского края, 5% – из Санкт-Петербурга", - привели в сообщении данные Travelline. В союзе утонили, что, в частности, у туроператора "Алеан" бронирование туров в Крым также идет значительно активнее, чем в 2023 году. "К началу марта забронировано вдвое больше туров на летние каникулы, чем в аналогичный период прошлого года. Глубина продаж по направлению выросла. Если зимой прошлого года бронировали преимущественно на июнь-июль, то сейчас покупают не только на лето, но и на сентябрь-октябрь", - процитировали в РСТ коммерческого директора туроператора Оксану Булах. По ее словам, туристы соскучились по отдыху на полуострове, к тому же стоимость летних туров в Крым заметно ниже, чем в соседний Краснодарский край. А некоторые крымские объекты предлагают акции раннего бронирования и другие скидки от 10% до 40% в зависимости от категории номера. В туроператоре "Алеан" также рассказали, что спрос на Крым на длинные мартовские выходные втрое выше, чем в прошлом году. "Правда, доля полуострова среди других направлений невелика – на него приходится около 3% бронирований организованных туров на 8 Марта", - указали в РСТ.

https://1prime.ru/20240304/845850704.html

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россия, крым, отели