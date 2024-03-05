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Минфин направит 93,7 млрд рублей на покупку валюты по бюджетному правилу

Минфин направит 93,7 млрд рублей на покупку валюты по бюджетному правилу - 05.03.2024, ПРАЙМ

Минфин направит 93,7 млрд рублей на покупку валюты по бюджетному правилу

Минфин РФ в марте продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, направив на эти цели с 7 марта по 4 апреля 93,7 миллиарда рублей, по 4,7 миллиарда... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T12:03+0300

2024-03-05T12:03+0300

2024-03-05T12:08+0300

минфин

покупка валюты

бюджетное правило

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ в марте продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу, направив на эти цели с 7 марта по 4 апреля 93,7 миллиарда рублей, по 4,7 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства."Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в марте 2024 года в размере 125,2 млрд руб", - говорится в материалах."Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2024 года составило -31,5 млрд руб", - сообщает Минфин."Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 93,7 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 марта 2024 года по 4 апреля 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 4,7 млрд руб", - говорится в сообщении.В предыдущий период – с 7 февраля по 6 марта – Минфин также осуществлял покупку валюты, направляя на это по 3,7 миллиарда рублей в день (всего 73,2 миллиарда рублей).По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом власти РФ отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, поэтому для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото.Операции на рынке в интересах Минфина совершает ЦБ. При этом регулятор с 10 августа до конца 2023 года в целях снижения волатильности финансовых рынков не транслировал покупки Минфина на внутренний валютный рынок, а с января 2024 года возобновил операции с учетом отложенных в 2023 году: к анонсированным Минфином объемам ЦБ в первом полугодии добавляет продажу валюты на 11,8 миллиарда рублей в день.

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минфин, покупка валюты, бюджетное правило