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Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться за свои слова
Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться за свои слова - 05.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться за свои слова
Президент Франции Эммануэль Макрон начал оправдываться за свое заявление об отправке европейских вооруженных сил на Украину, читатели французского портала Le... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:14+0300
2024-03-05T12:14+0300
2024-03-05T12:14+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон начал оправдываться за свое заявление об отправке европейских вооруженных сил на Украину, читатели французского портала Le Figaro обсудили эти попытки.Глава французского государства 4 марта дал интервью чешскому порталу Novinky. Он отмечал, что Париж рассматривает возможные меры по поддержке украины, но не планирует направлять войска в зону СВО."Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", - сказал один из читателей.Комментаторы также указали на то, что мнение Макрона меняется каждые два дня, поинтересовавшись, что же будет завтра. "Самым трудным для президента Макрона стало думать, прежде чем говорить", - добавили они.Кроме того, читатели указали, что техника НАТО уже находится на границе.
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ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, УКРАИНА, СВО
Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться за свои слова
Читатели Le Figaro обсудили оправдание Макрона за слова о войсках для Украины
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон начал оправдываться за свое заявление об отправке европейских вооруженных сил на Украину, читатели французского портала Le Figaro
обсудили эти попытки.
Глава французского государства 4 марта дал интервью чешскому порталу Novinky. Он отмечал, что Париж рассматривает возможные меры по поддержке украины, но не планирует направлять войска в зону СВО.
"Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", - сказал один из читателей.
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Комментаторы также указали на то, что мнение Макрона меняется каждые два дня, поинтересовавшись, что же будет завтра.
"Самым трудным для президента Макрона стало думать, прежде чем говорить", - добавили они.
Кроме того, читатели указали, что техника НАТО уже находится на границе.