https://1prime.ru/20240305/845944730.html

Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться за свои слова

Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться за свои слова - 05.03.2024, ПРАЙМ

Во Франции высмеяли попытки Макрона оправдаться за свои слова

Президент Франции Эммануэль Макрон начал оправдываться за свое заявление об отправке европейских вооруженных сил на Украину, читатели французского портала Le... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T12:14+0300

2024-03-05T12:14+0300

2024-03-05T12:14+0300

франция

эммануэль макрон

украина

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон начал оправдываться за свое заявление об отправке европейских вооруженных сил на Украину, читатели французского портала Le Figaro обсудили эти попытки.Глава французского государства 4 марта дал интервью чешскому порталу Novinky. Он отмечал, что Париж рассматривает возможные меры по поддержке украины, но не планирует направлять войска в зону СВО."Русские, прямо сейчас он может еще что-нибудь сказать, но уже никто не будет воспринимать его всерьез", - сказал один из читателей.Комментаторы также указали на то, что мнение Макрона меняется каждые два дня, поинтересовавшись, что же будет завтра. "Самым трудным для президента Макрона стало думать, прежде чем говорить", - добавили они.Кроме того, читатели указали, что техника НАТО уже находится на границе.

https://1prime.ru/20240304/845901695.html

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франция, эммануэль макрон, украина, сво