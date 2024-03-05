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В "Руссофте" предрекли рост общего дохода российских разработчиков ПО

В "Руссофте" предрекли рост общего дохода российских разработчиков ПО - 05.03.2024, ПРАЙМ

В "Руссофте" предрекли рост общего дохода российских разработчиков ПО

Совокупный доход российских компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО) в 2024 году может вырасти на 25-30% в рублевом выражении, если не будет новых... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T12:35+0300

2024-03-05T12:35+0300

2024-03-05T12:35+0300

россия

руссофт

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Совокупный доход российских компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО) в 2024 году может вырасти на 25-30% в рублевом выражении, если не будет новых потрясений, считает президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров. "Совокупный доход софтверных компаний - с учетом небольшого роста экспорта в дружественные страны и сохранения высоких темпов роста продаж в России - при отсутствии каких-либо новых потрясений увеличится в 2024 году на 25-30% в рублевом выражении", - сказал Макаров, добавив, что в 2024 году импортозамещение продолжится. Однако он отметил, что с 2025 года, по мере замещения софта, темпы роста продаж начнут снижаться, так как они ограничены небольшими объемами российского рынка. Несмотря на то, что в 2022-2023 годах Россия снизила экспорт ПО и IT-услуг за рубеж, в 2024 году оснований для дальнейшего снижения поставок не предвидится. Напротив, по мнению Макарова, можно ожидать увеличения экспорта за счет продаж на рынках дружественных стран. "Едва ли оно может оказаться более 15-20% в рублевом и 5-10% в долларовом выражении, но падения экспорта ПО в ближайшие годы больше не будет", - сказал он. При этом некоторые российские разработчики ПО смогли найти способ работать и на рынках недружественных стран. Также у России есть "окно возможностей" для участия в формировании технологического лидерства в БРИКС. Если его не использовать, отмечает Макаров, российские производители не смогут принять участие в гонке за лидерство в новом технологическом укладе. Сейчас российский рынок составляет 1% от мирового IT-рынка. Макаров представил несколько предложений по поддержке экспорта отечественного ПО. "Прежде всего - экспорт ПО и IT-услуг необходимо включить в число приоритетов российского экспорта в рамках разрабатываемой программы "Экономика данных" и сделать его одним из приоритетов работы РФРИТ (Российского фонда развития информационных технологий - ред.), а также РЭЦ (Российского экспортного центра - ред.) и его финансовых инструментов. … Это значит, что для продажи комплексных российских ИТ-решений им необходимо предоставить кредиты, гарантии и услуги факторинга и страхования", - сказал он. Среди других предложений - поддерживать участие российских компаний в зарубежных выставках, выделение грантов на долгосрочные проекты продвижения технологий в дружественных странах, оказывать поддержку комплексным платформенным решениям, которые независимы от производителей из недружественных стран.

https://1prime.ru/20220725/837596214.html

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россия, руссофт, по