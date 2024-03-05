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Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве - 05.03.2024, ПРАЙМ
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве
Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным и с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T12:58+0300
2024-03-05T12:58+0300
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным и с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, сообщает Metrópoles, ссылаясь на опубликованную на своем YouTube-канале речи да Силвы."У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — подчеркнул президент.Он также добавил, что решение России поддержать заявку Бразилии на постоянное членство в Совбезе ООН встретило позитивный отклик в стране. По его словам, это был чрезвычайно важный политический момент.Лула да Силва резюмировал, что, в отличие от России, США никогда не проявляли интереса к этому вопросу, заключил президент Бразилии.Ранее, в ноябре 2023 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страна поддерживает самостоятельный политический курс Бразилии.
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россия, бразилия, совбез оон
Политика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, Совбез ООН
12:58 05.03.2024
 
Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве

Глава Бразилии Лула да Силва заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым

© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do PlanaltoПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© CC BY 2.0 / Ricardo Stuckert/Palácio do Planalto
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным и с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, сообщает Metrópoles, ссылаясь на опубликованную на своем YouTube-канале речи да Силвы.

"У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — подчеркнул президент.
Он также добавил, что решение России поддержать заявку Бразилии на постоянное членство в Совбезе ООН встретило позитивный отклик в стране. По его словам, это был чрезвычайно важный политический момент.
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Вчера, 13:27
Лула да Силва резюмировал, что, в отличие от России, США никогда не проявляли интереса к этому вопросу, заключил президент Бразилии.
Ранее, в ноябре 2023 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страна поддерживает самостоятельный политический курс Бразилии.
 
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