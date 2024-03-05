https://1prime.ru/20240305/845946494.html

Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве

Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве - 05.03.2024, ПРАЙМ

Президент Бразилии высказался о Путине и Медведеве

Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным и с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T12:58+0300

2024-03-05T12:58+0300

2024-03-05T12:58+0300

политика

россия

бразилия

совбез оон

https://cdnn.1prime.ru/img/84124/31/841243167_0:0:5758:3240_1920x0_80_0_0_f9e9aa12e3c7391be121575f8f2aa3a5.jpg

МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Президент Бразилии Лула да Силва рассказал о взаимоотношениях с президентом России Владимиром Путиным и с зампредседателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым, сообщает Metrópoles, ссылаясь на опубликованную на своем YouTube-канале речи да Силвы."У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым", — подчеркнул президент.Он также добавил, что решение России поддержать заявку Бразилии на постоянное членство в Совбезе ООН встретило позитивный отклик в стране. По его словам, это был чрезвычайно важный политический момент.Лула да Силва резюмировал, что, в отличие от России, США никогда не проявляли интереса к этому вопросу, заключил президент Бразилии.Ранее, в ноябре 2023 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что страна поддерживает самостоятельный политический курс Бразилии.

https://1prime.ru/20240304/ugrozy-845858521.html

бразилия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, совбез оон