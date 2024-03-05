Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи - 05.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240305/845946817.html
"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи
"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о пропаже более десяти миллиардов евро помощи Украине. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:06+0300
2024-03-05T13:06+0300
владимир зеленский
украина
франция
флориан филиппо
помощь украине
коррупция на украине
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/87/778428744_0:147:1501:991_1920x0_80_0_0_f3aaab70130a2d436079010eaf143797.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о пропаже более десяти миллиардов евро помощи Украине.Ранее в понедельник, 4 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев так и не получил 16 миллиардов евро, которые Европейский союз обещал в 2022 году."О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, &lt;..&gt; так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!", - написал Филиппо в соцсети X.По словам политика, эти деньги могли бы пойти на социальную сферу в Европе, например, на поддержку фермеров или развитие больниц.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
https://1prime.ru/20240304/845895630.html
украина
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77842/87/778428744_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_475f1247c2e7147a994bd0f372ca7b2a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир зеленский, украина, франция, флориан филиппо, помощь украине, коррупция на украине
Владимир Зеленский, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо, помощь Украине, коррупция на Украине
13:06 05.03.2024
 
"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи

Политик Филиппо: 16 млрд евро денежной помощи ЕС бесследно исчезли на Украине

© fotolia.com / santiago silverЕвро
Евро - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© fotolia.com / santiago silver
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о пропаже более десяти миллиардов евро помощи Украине.
Ранее в понедельник, 4 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев так и не получил 16 миллиардов евро, которые Европейский союз обещал в 2022 году.
"О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!", - написал Филиппо в соцсети X.
По словам политика, эти деньги могли бы пойти на социальную сферу в Европе, например, на поддержку фермеров или развитие больниц.
Саммит ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.03.2024
Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского
Вчера, 18:56
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
 
Владимир ЗеленскийУКРАИНАФРАНЦИЯФлориан Филиппопомощь Украинекоррупция на Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала