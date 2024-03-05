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"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи
"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи - 05.03.2024, ПРАЙМ
"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о пропаже более десяти миллиардов евро помощи Украине. | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:06+0300
2024-03-05T13:06+0300
2024-03-05T13:06+0300
владимир зеленский
украина
франция
флориан филиппо
помощь украине
коррупция на украине
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался о пропаже более десяти миллиардов евро помощи Украине.Ранее в понедельник, 4 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев так и не получил 16 миллиардов евро, которые Европейский союз обещал в 2022 году."О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!", - написал Филиппо в соцсети X.По словам политика, эти деньги могли бы пойти на социальную сферу в Европе, например, на поддержку фермеров или развитие больниц.Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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владимир зеленский, украина, франция, флориан филиппо, помощь украине, коррупция на украине
Владимир Зеленский, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо, помощь Украине, коррупция на Украине
"Бесследно исчезли": во Франции набросились на Зеленского из-за пропажи
Политик Филиппо: 16 млрд евро денежной помощи ЕС бесследно исчезли на Украине
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ.
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо высказался
о пропаже более десяти миллиардов евро помощи Украине.
Ранее в понедельник, 4 марта, украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Киев так и не получил 16 миллиардов евро, которые Европейский союз обещал в 2022 году.
"О, Боже! Сегодня Зеленский утверждает, что "16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены"! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!", - написал Филиппо в соцсети X.
По словам политика, эти деньги могли бы пойти на социальную сферу в Европе, например, на поддержку фермеров или развитие больниц.
Запад прорабатывает план эвакуации Зеленского
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Зеленский, позорит Украину на весь мир.
Сам Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.