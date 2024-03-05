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В ФАС увидели монополизацию в продажах на рынках новых регионов России - 05.03.2024, ПРАЙМ
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В ФАС увидели монополизацию в продажах на рынках новых регионов России
В ФАС увидели монополизацию в продажах на рынках новых регионов России - 05.03.2024, ПРАЙМ
В ФАС увидели монополизацию в продажах на рынках новых регионов России
Определенная монополизация сложилась как в продажах, так и в доставке на рынках новых регионов России, выход туда крупных торговых сетей способен помочь в... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:15+0300
2024-03-05T13:17+0300
россия
новые регионы рф
фас рф
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Определенная монополизация сложилась как в продажах, так и в доставке на рынках новых регионов России, выход туда крупных торговых сетей способен помочь в решении ситуации, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский. "Много было встреч, ... вот эти вопросы, о которых вы говорите, возникают из-за недостатка предложения, там достаточно узкое горло - поставка, транспорт и отсутствие достаточного количества торговых сетей. Трудно преодолеть пока ситуацию с тем, что сети там не развиваются. Появление новых крупных сетей и логистических центров эту ситуацию точно решит. ... Это касается и лекарственных препаратов, топлива, продовольственных товаров и всего прочего", - заявил Шаскольский, отвечая на вопрос о ситуации с недобросовестными предпринимателями в новых регионах. "Там (в новых регионах - ред.) есть определенная монополизация, причем не только продажи, но и доставки. Транспорт там имеет свои особенности, и из-за этого тоже ценообразование выше. У нас некоторые товары, по сравнению с теми референтными регионами, о которых я говорил, они красным цветом отмечены. Мы с этим каждый раз разбираемся", - добавил глава ФАС. Он отметил, что у службы совместно с Минпромторгом создана межведомственная рабочая группа, и коллеги, по его словам, регулярно выезжают в новые регионы, изучают ситуацию и ведут мониторинг цен по всем социально значимым товарам - Луганск и Донецк сравниваются с Ростовом, Херсон и Запорожье - с Крымом.
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россия, новые регионы рф, фас рф
РОССИЯ, новые регионы РФ, ФАС РФ
13:15 05.03.2024 (обновлено: 13:17 05.03.2024)
 
В ФАС увидели монополизацию в продажах на рынках новых регионов России

ФАС увидела признаки монополизации в продажах и доставке на рынках новых регионов России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Определенная монополизация сложилась как в продажах, так и в доставке на рынках новых регионов России, выход туда крупных торговых сетей способен помочь в решении ситуации, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.
"Много было встреч, ... вот эти вопросы, о которых вы говорите, возникают из-за недостатка предложения, там достаточно узкое горло - поставка, транспорт и отсутствие достаточного количества торговых сетей. Трудно преодолеть пока ситуацию с тем, что сети там не развиваются. Появление новых крупных сетей и логистических центров эту ситуацию точно решит. ... Это касается и лекарственных препаратов, топлива, продовольственных товаров и всего прочего", - заявил Шаскольский, отвечая на вопрос о ситуации с недобросовестными предпринимателями в новых регионах.
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"Там (в новых регионах - ред.) есть определенная монополизация, причем не только продажи, но и доставки. Транспорт там имеет свои особенности, и из-за этого тоже ценообразование выше. У нас некоторые товары, по сравнению с теми референтными регионами, о которых я говорил, они красным цветом отмечены. Мы с этим каждый раз разбираемся", - добавил глава ФАС.
Он отметил, что у службы совместно с Минпромторгом создана межведомственная рабочая группа, и коллеги, по его словам, регулярно выезжают в новые регионы, изучают ситуацию и ведут мониторинг цен по всем социально значимым товарам - Луганск и Донецк сравниваются с Ростовом, Херсон и Запорожье - с Крымом.
 
РОССИЯновые регионы РФФАС РФ
 
 
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