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Акции ММК войдут в индекс голубых фишек Мосбиржи
Акции ММК войдут в индекс голубых фишек Мосбиржи - 05.03.2024, ПРАЙМ
Акции ММК войдут в индекс голубых фишек Мосбиржи
Акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с 22 марта будут включены в базу расчета индекса голубых фишек Московской биржи, сообщается в... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:15+0300
2024-03-05T13:15+0300
2024-03-05T13:15+0300
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с 22 марта будут включены в базу расчета индекса голубых фишек Московской биржи, сообщается в пресс-релизе компании. "Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК", или "Группа") (MOEX: MAGN) сообщает о том, что акции ММК будут включены в базу расчета индекса голубых фишек Московской биржи с 22 марта 2024 года", - указала компания. В этом индексе учитывается динамика котировок "голубых фишек", то есть наиболее ликвидных акций, он рассчитывается из цен сделок с акциями пятнадцати самых ликвидных эмитентов фондового рынка России. По данным компании, с начала года среднедневной объем торгов акциями ММК вырос почти втрое относительно аналогичного периода годом ранее и составил 1,2 миллиарда рублей. Вместе с этим увеличилось на 83% среднее количество сделок с акциями ММК, превысив 40 тысяч в день. ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. За прошлый год группа ММК нарастила выплавку стали на 11% - до 13 миллионов тонн.
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акции, мосбиржа, ммк
Акции ММК войдут в индекс голубых фишек Мосбиржи
Акции ММК с 22 марта войдут в индекс голубых фишек Московской биржи
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) с 22 марта будут включены в базу расчета индекса голубых фишек Московской биржи, сообщается в пресс-релизе компании.
"Публичное акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" ("ММК", или "Группа") (MOEX: MAGN) сообщает о том, что акции ММК будут включены в базу расчета индекса голубых фишек Московской биржи с 22 марта 2024 года", - указала компания.
В этом индексе учитывается динамика котировок "голубых фишек", то есть наиболее ликвидных акций, он рассчитывается из цен сделок с акциями пятнадцати самых ликвидных эмитентов фондового рынка России.
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По данным компании, с начала года среднедневной объем торгов акциями ММК вырос почти втрое относительно аналогичного периода годом ранее и составил 1,2 миллиарда рублей. Вместе с этим увеличилось на 83% среднее количество сделок с акциями ММК, превысив 40 тысяч в день.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. За прошлый год группа ММК нарастила выплавку стали на 11% - до 13 миллионов тонн.