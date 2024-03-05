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Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 февраля

Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 февраля - 05.03.2024, ПРАЙМ

Названы крупнейшие банки по объему капитала на 1 февраля

Российский банковский сектор за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 февраля 2024 года, смог существенно нарастить капитал. Согласно данным Банка России,... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T14:00+0300

2024-03-05T14:00+0300

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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Российский банковский сектор за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 февраля 2024 года, смог существенно нарастить капитал. Согласно данным Банка России, суммарный объем капитала банковского сектора вырос за 12 месяцев на 20,6% или на 2,5 триллиона рублей. Эти темпы прироста оказались хорошими, но не рекордными. Для сравнения, на 1 июля 2023 года прирост за 12 месяцев составлял 24,2%, а на 1 июля 2020 года – 22,2%. В целом собственный капитал российского банковского сектора на 1 февраля 2024 года составил 14,5 триллиона рублей. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2024 года темпы прироста собственного капитала будут меньше, чем в 2023 году. Во-первых, замедление произойдет из-за снижения прибыли и рентабельности, а также можно ожидать более крупных выплат дивидендов в текущем году.Ситуация с запасом и динамикой капитала существенно отличается у разных банков, поэтому для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 февраля 2024 года, в котором представлены данные по 355 банкам и небанковским кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 05 марта 2024 года.Крупнейшим российским банком по объему собственного капитала остается Сбербанк. Объем капитала у этого банка на 1 февраля 2024 года составил 6,3 триллиона рублей, что соответствует 39,3% суммарного капитала банков из рейтинга. Второе и третье места по объему собственного капитала занимают Банк ВТБ и Банк ГПБ (Газпромбанк). При этом капитал Банк ВТБ в текущем рейтинге составляет 1,8 триллиона рублей, а у Газпромбанка – 1,2 триллиона рублей. В целом же на ТОП-10 банков в текущем рейтинге приходится почти 13 триллионов рублей собственных средств или более 80% капитала от представленных в рейтинге банков. В свою очередь на ТОП-20 банков в текущем рейтинге приходится 14,9 триллиона рублей капитала или 92% суммарного капитала банковского сектора.Согласно исследованию РИА Рейтинг по итогам первого месяца 2024 года приростом капитала характеризовались 258 кредитных организаций или 73% банков из рейтинга. Наибольшим приростом собственного капитала в абсолютном выражении в начале 2024 года характеризовался Сбербанк. Его собственный капитал за месяц вырос на 81 миллиард рублей или на 1,3%. Вторым по абсолютному приросту стал Промсвязьбанк, капитал которого за первый месяц вырос на 33 миллиарда рублей. Замыкает первую тройку банков по приросту капитала в абсолютных величинах Райффайзенбанк, у которого за первый месяц 2024 года капитал вырос на 11,5 миллиарда рублей. Также достаточно большой прирост капитала за первый месяц наблюдался еще четырех банков: ЦентроКредит (+9 миллиардов рублей), Банк "ФК Открытие" (8,5 миллиарда рублей), АЛЬФА-БАНК (8,4 миллиарда рублей) и МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (6,5 миллиарда рублей). Таким образом, вышеназванные семь банков обеспечили суммарный прирост капитала в размере 158 миллиардов рублей или 85% из 186 миллиардов рублей прироста по банковской системе в целом.В числе ТОП-20 крупнейших по размеру капитала кредитных организаций лидером по относительному приросту стал Промсвязьбанк, у которого собственный капитал за первый месяц 2024 года вырос на 6%. Второй по темпам прироста капитала стала небанковская кредитная организация НКЦ, у которой прирост капитала за январь составил 4%. На 1 февраля Промсвязьбанк занимает 6-е место по размеру собственного капитала, а небанковская кредитная организация НКЦ – 19-е место. Третьим по темпам прироста капитала за январь стал Райффайзенбанк, с приростом капитала в 2,6%. В целом в ТОП-20 приростом капитала характеризовалось 14 кредитных организаций, а снижением – 6 банков. Наибольшим снижением собственного капитала среди крупнейших банков характеризовался РОСБАНК, капитал которого за первый месяц снизился на 3,1%.Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 февраля 2024 года в PDF-формате >>

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

новости, банки, капитал