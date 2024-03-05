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Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
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Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ
Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ
Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:34+0300
2024-03-05T13:34+0300
россия
ии
герман греф
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала и скорости развития, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Через три года генеративные модели станут обыденностью и ими будут пользоваться в каждой семье, в этом нет никаких сомнений. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории пользуются генеративными моделями, и проникновение этих технологий идет в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в свое время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета", - сказал Греф в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он добавил, что искусственный интеллект сегодня в полной мере обладает функцией креативности. По его словам, это означает, что "мы сильно все вместе, сильно недооценивали технологию с точки зрения потенциала и скорости развития". Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта настолько быстро развиваются, что они на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые человечество изобретало в предыдущие столетия, в том числе и ядерный проект. "Ставки в гонке искусственного интеллекта растут", - заключил глава Сбербанка. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, ии, герман греф
РОССИЯ, ИИ, Герман Греф
13:34 05.03.2024
 
Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ

Греф: генеративные модели ИИ через три года будут использоваться в каждой семье

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМеждународный форум "РЭН-2023" в Москве
Международный форум РЭН-2023 в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала и скорости развития, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Через три года генеративные модели станут обыденностью и ими будут пользоваться в каждой семье, в этом нет никаких сомнений. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории пользуются генеративными моделями, и проникновение этих технологий идет в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в свое время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета", - сказал Греф в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Он добавил, что искусственный интеллект сегодня в полной мере обладает функцией креативности. По его словам, это означает, что "мы сильно все вместе, сильно недооценивали технологию с точки зрения потенциала и скорости развития".
Герман Греф
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Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта настолько быстро развиваются, что они на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые человечество изобретало в предыдущие столетия, в том числе и ядерный проект. "Ставки в гонке искусственного интеллекта растут", - заключил глава Сбербанка.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
 
РОССИЯИИГерман Греф
 
 
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