https://1prime.ru/20240305/845957779.html
Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ
Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ - 05.03.2024, ПРАЙМ
Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ
Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:34+0300
2024-03-05T13:34+0300
2024-03-05T13:34+0300
россия
ии
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/08/842200897_0:54:3271:1894_1920x0_80_0_0_53685719eb1513d5075f6ed6ef507c48.jpg
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала и скорости развития, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "Через три года генеративные модели станут обыденностью и ими будут пользоваться в каждой семье, в этом нет никаких сомнений. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории пользуются генеративными моделями, и проникновение этих технологий идет в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в свое время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета", - сказал Греф в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он добавил, что искусственный интеллект сегодня в полной мере обладает функцией креативности. По его словам, это означает, что "мы сильно все вместе, сильно недооценивали технологию с точки зрения потенциала и скорости развития". Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта настолько быстро развиваются, что они на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые человечество изобретало в предыдущие столетия, в том числе и ядерный проект. "Ставки в гонке искусственного интеллекта растут", - заключил глава Сбербанка. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://1prime.ru/20240228/845417457.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/08/842200897_338:0:2934:1947_1920x0_80_0_0_3cd389b53732435478593d26021e3df2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ии, герман греф
Греф предрек рост популярности генеративных моделей ИИ
Греф: генеративные модели ИИ через три года будут использоваться в каждой семье
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Генеративные модели искусственного интеллекта (ИИ) через три года будут использоваться в каждой семье, технологию сильно недооценивали с точки зрения потенциала и скорости развития, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Через три года генеративные модели станут обыденностью и ими будут пользоваться в каждой семье, в этом нет никаких сомнений. Уже более 10% глобальной интернет-аудитории пользуются генеративными моделями, и проникновение этих технологий идет в два раза быстрее, чем проникновение смартфонов в свое время, и в четыре раза быстрее, чем шло проникновение интернета", - сказал Греф в ходе марафона "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи.
Он добавил, что искусственный интеллект сегодня в полной мере обладает функцией креативности. По его словам, это означает, что "мы сильно все вместе, сильно недооценивали технологию с точки зрения потенциала и скорости развития".
Греф призвал изменить программу льготной ипотеки на новостройки
Греф отметил, что технологии искусственного интеллекта настолько быстро развиваются, что они на сегодняшний день по своему влиянию на человечество далеко превзошли самые важные технологии, которые человечество изобретало в предыдущие столетия, в том числе и ядерный проект. "Ставки в гонке искусственного интеллекта растут", - заключил глава Сбербанка.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.