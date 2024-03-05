https://1prime.ru/20240305/845958414.html
В России готовятся к перезапуску бренда виски William Scott
В России готовятся к перезапуску бренда виски William Scott - 05.03.2024, ПРАЙМ
В России готовятся к перезапуску бренда виски William Scott
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) готовится к перезапуску бренда виски William Scott, который ранее уже разливался в России, рассказал РИА... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T13:41+0300
2024-03-05T13:41+0300
2024-03-05T13:41+0300
виски
россия
алкоголь
завод "кристалл"
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) готовится к перезапуску бренда виски William Scott, который ранее уже разливался в России, рассказал РИА Новости основатель компании Павел Победкин. Ранее бренд виски William Scott входил в портфель алкогольного дистрибутора "Статус-групп". "Мы действительно готовим к перезапуску виски William Scott. Он разливался на территории России в 2013-2015 годах и, как показали наши исследования, был одной из самых популярных марок своей категории... Напиток мы будем производить из шотландского дистиллята, что позволит получить на выходе настоящий качественный скотч", - сообщили Победкин. В компании подчеркнули, что перезапуск планируется примерно через полгода, а сейчас группа дизайнеров готовит полный ребрендинг и разрабатывает новую упаковку, этикетку. "Я уверен, что скотч William Scott не просто займет достойное место среди конкурентов, но и сможет заместить многих из них, поскольку он будет привлекательнее по цене и не уступит в качестве", - уточнил он. Президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя, Вениамин Грабар рассказал агентству, что по логистическим причинам импорт шотландских дистиллятов в Россию остается сложным, а шотландские винокурни "не хотят ничего продавать напрямую в нашу страну, чтобы обезопасить себя от санкций и репутационных рисков", поэтому приходится использовать "немного фантазийные схемы". Большая проблема, по его словам, еще и в нехватке дистиллятов. "Нельзя сказать, что упомянутый бренд был широко известен. Кроме того, на фоне анонсированного редизайна вряд ли получится воспользоваться преимуществами бренда, накопленными ранее, если таковые были... Продажи виски российских брендов будут зависеть от ценовой политики, выбранной стратегии продвижения и поступательной работой над органолептикой каждого из них", - резюмировал он. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее в зарубежные страны, в частности Казахстан, Азербайджан и Китай.
https://1prime.ru/20240302/845822464.html
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виски, россия, алкоголь, завод "кристалл"
виски, РОССИЯ, алкоголь, завод "Кристалл"
В России готовятся к перезапуску бренда виски William Scott
КЛВЗ "Кристалл" готовится к перезапуску бренда виски William Scott в России
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) готовится к перезапуску бренда виски William Scott, который ранее уже разливался в России, рассказал РИА Новости основатель компании Павел Победкин.
Ранее бренд виски William Scott входил в портфель алкогольного дистрибутора "Статус-групп".
"Мы действительно готовим к перезапуску виски William Scott. Он разливался на территории России в 2013-2015 годах и, как показали наши исследования, был одной из самых популярных марок своей категории... Напиток мы будем производить из шотландского дистиллята, что позволит получить на выходе настоящий качественный скотч", - сообщили Победкин.
В компании подчеркнули, что перезапуск планируется примерно через полгода, а сейчас группа дизайнеров готовит полный ребрендинг и разрабатывает новую упаковку, этикетку. "Я уверен, что скотч William Scott не просто займет достойное место среди конкурентов, но и сможет заместить многих из них, поскольку он будет привлекательнее по цене и не уступит в качестве", - уточнил он.
В России разрешили выборочные проверки алкоголя в магазинах
Президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя, Вениамин Грабар рассказал агентству, что по логистическим причинам импорт шотландских дистиллятов в Россию остается сложным, а шотландские винокурни "не хотят ничего продавать напрямую в нашу страну, чтобы обезопасить себя от санкций и репутационных рисков", поэтому приходится использовать "немного фантазийные схемы". Большая проблема, по его словам, еще и в нехватке дистиллятов.
"Нельзя сказать, что упомянутый бренд был широко известен. Кроме того, на фоне анонсированного редизайна вряд ли получится воспользоваться преимуществами бренда, накопленными ранее, если таковые были... Продажи виски российских брендов будут зависеть от ценовой политики, выбранной стратегии продвижения и поступательной работой над органолептикой каждого из них", - резюмировал он.
Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" (КЛВЗ) поставляет свою продукцию в 61 регион России, а также экспортирует ее в зарубежные страны, в частности Казахстан, Азербайджан и Китай.