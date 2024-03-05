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ФАС начнет проверять "Яндекс Такси"

ФАС начнет проверять "Яндекс Такси" - 05.03.2024, ПРАЙМ

ФАС начнет проверять "Яндекс Такси"

Антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим... | 05.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-05T13:50+0300

2024-03-05T13:50+0300

2024-03-05T14:16+0300

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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Антимонопольный контроль будет выведен из-под действия моратория на плановые проверки IT-компаний, сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Ведомство сможет проверять и "Яндекс Такси".Мораторий на плановые проверки IT-бизнеса (постановление правительства РФ № 448) был установлен в 2022 году и продлен на 2023 и 2024 год. Согласно документу, плановые проверки могут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. По словам Шаскольского, данное постановление определяет реестр IT-компаний, инфраструктуру которых нельзя проверять сейчас. "Мы с коллегами провели работу, пришли к мнению, что пора антимонопольной контроль из этого постановления вывести, и это будет в ближайшие дни буквально сделано, поэтому те нарушения, которые пока еще остаются со стороны компаний-монополистов в этой сфере, мы сможем успешно устранить", — сказал глава ФАС на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации. "У нас "Яндекс Такси" тоже в реестре, мы тоже не можем их проверять, а теперь сможем", - добавил Шаскольский. Он также уточнил, что к сервису есть ряд вопросов, которые связаны в том числе с порядком блокирования водителей и расчета вознаграждений. В ноябре прошлого года ФАС признала, что "Яндекс Такси" занимает доминирующее положение на российском рынке, но возможности проверок ограничены мораторием. В февраля 2024 года служба напомнила об этом, подчеркнув, что сервис занимает такое положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны.

https://1prime.ru/20240227/taksi-844540127.html

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