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Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус
Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус - 05.03.2024, ПРАЙМ
Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус
В разговоре высокопоставленных немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, запись которого попала в открытый доступ, не участвовал "российский шпион",... | 05.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-05T14:07+0300
2024-03-05T14:07+0300
2024-03-05T14:14+0300
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борис писториус
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МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В разговоре высокопоставленных немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, запись которого попала в открытый доступ, не участвовал "российский шпион", заявил глава бундесвера Борис Писториус."Я могу полностью исключить, этого не было: на этой конференции в WebEx не было ни российского шпиона, ни какого-либо другого постороннего человека", - сказал министр на проведенной 5 марта пресс-конференции, посвященной первым итогам проверки, запущенной в связи с утечкой разговора военных.Писториус подчеркнул, что Россия уже в течение нескольких недель или даже месяцев задает повестку в Германии, определяя, какие темы будут активно обсуждаться в стране. По его мнению, "это как раз то, чего хочет добиться [президент РФ Владимир] Путин". "Я очень зол из-за этой истории: в числе прочего потому, что мы три дня занимаемся только этой темой", - посетовал он.Ранее глава минобороны Германии заявлял, что утечка разговора не связана со взломом систем коммуникаций министерства. По его словам, беседа проводилась на платформе WebEx, которая получила сертификацию ведомства для конфиденциальных переговоров.Писториус также добавил, что в отношении участников разговора, в том числе и инспектора ВВС Германии, будет организована дисициплинарная доследственная проверка. По его словам, что если в ходе проверки не появятся еще какие-либо факты, он не позволит вовлечь своих "лучших офицеров" в российские "игры".
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россия, германия, борис писториус, бундесвер
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Борис Писториус, Бундесвер
Россия уже некоторое время задает повестку в Германии, заявил Писториус
Писториус: Россия уже некоторое время определяет активно обсуждаемые темы в ФРГ
МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В разговоре высокопоставленных немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту, запись которого попала в открытый доступ, не участвовал "российский шпион", заявил глава бундесвера Борис Писториус.
"Я могу полностью исключить, этого не было: на этой конференции в WebEx не было ни российского шпиона, ни какого-либо другого постороннего человека", - сказал министр на проведенной 5 марта пресс-конференции, посвященной первым итогам проверки, запущенной в связи с утечкой разговора военных.
Писториус подчеркнул, что Россия уже в течение нескольких недель или даже месяцев задает повестку в Германии, определяя, какие темы будут активно обсуждаться в стране. По его мнению, "это как раз то, чего хочет добиться [президент РФ Владимир] Путин".
Писториус рассказал, как произошла утечка разговора немецких офицеров
"Я очень зол из-за этой истории: в числе прочего потому, что мы три дня занимаемся только этой темой", - посетовал он.
Ранее глава минобороны Германии заявлял, что утечка разговора не связана со взломом систем коммуникаций министерства. По его словам, беседа проводилась на платформе WebEx, которая получила сертификацию ведомства для конфиденциальных переговоров.
Писториус также добавил, что в отношении участников разговора, в том числе и инспектора ВВС Германии, будет организована дисициплинарная доследственная проверка. По его словам, что если в ходе проверки не появятся еще какие-либо факты, он не позволит вовлечь своих "лучших офицеров" в российские "игры".